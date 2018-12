Trauer um Marshall

Hollywood trauert um eine Komödiantin, Regisseurin und Wegbereiterin für Frauen im Filmgeschäft: Penny Marshall („Big“, Bild) ist tot. Sie starb in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) in ihrem Haus in Los Angeles an den Folgen von Diabetes, wie ihre Sprecherin Michelle Bega der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Marshall wurde 75 Jahre alt.

„Goodbye, Penny. Mann, haben wir eine Menge gelacht. Ich wünschte, wir könnten das weiter tun. Liebe dich. Hanx“, schrieb Hollywood-Star Tom Hanks auf Twitter. Die jüngere Schwester von „Pretty Woman“-Regisseur Garry Marshall (1934-2016) hatte Hanks 1988 für die Komödie „Big“ vor die Kamera geholt. Darin spielt er einen Jungen, der sich plötzlich als Mann in der Welt von Erwachsenen zurechtfinden muss. Es war der erste von einer Frau inszenierte Hollywoodfilm, der an den US-Kinokassen mehr als 100 Millionen Dollar einspielte. „Jumpin’ Jack Flash“ (1986) war ihr erster Spielfilm. dpa (Bild: dpa)

