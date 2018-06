Trauer um "M.A.S.H." -Star

Anzeige

Wayne Rogers, bekannt geworden als Arzt John "Trapper" McIntyre in der TV-Serie "M.A.S.H.", ist tot. Der Schauspieler starb nach Angaben des "Hollywood Reporters" im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung. Rogers hatte sich vor etwa 15 Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Peter Falk ("Columbo") hatte ihn zur Schauspielerei überredet. Es reichte aber lange nur zu kaum nennenswerten Nebenrollen. Bis 1972 dann "M.A.S.H." kam. An der Seite von Alan Alda spielte Rogers in der Kriegssatire einen zynischen Arzt. dpa (Bild: dpa)