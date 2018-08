Trauer um Neil Simon

Der als „König des Broadway“ gefeierte US-Theaterautor Neil Simon ist tot. Simon, der Stücke wie „Ein seltsames Paar“ und „Lost in Yonkers“ geschrieben hatte, sei gestern im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in New York gestorben, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf seinen Sprecher.

Das Komikerduo Jack Lemmon und Walter Matthau verhalf dem Dramatiker zum Welterfolg. „Ich hatte mit beiden zuvor schon separat an Filmen und Theaterstücken gearbeitet, aber zusammen waren sie wie Ehemann und Ehefrau als Gegenpole“, erzählte Simon einmal dem britischen „Telegraph“. „Da kam der Humor her. Als ich dann ,Ein seltsames Paar’ geschrieben habe, habe ich an Jack als Ehefrau und Walter als Ehemann gedacht.“ Von Gene Sacks 1968 verfilmt, wird das „seltsame Paar“ zum Welterfolg, bis heute immer wieder neu aufgelegt und adaptiert.

Bühnenstücke voller Witz

Die 1960er Jahre brachten den Durchbruch für Simon. 1966 liefen vier Stücke von ihm gleichzeitig am Broadway. Simon sammelte mehr Nominierungen für Oscars und Tonys als jeder andere Dramatiker. 1983 wurde sogar ein ganzes Broadway-Theater nach ihm benannt. Die „New York Times“ würdigte ihn als „Theaterautor, dessen Name synonym mit Broadway-Komödien und Erfolg war“ und der dazu beigetragen habe, „den amerikanischen Humor neu zu definieren“.

In seinen Komödien zeigte der 1927 im New Yorker Stadtteil Bronx geborene Simon das echte Leben: menschliche Schwächen, Fehler und Ängste, verpackt in urkomische Bühnenstücke und Filme. Die Mischung aus rasantem Sprachwitz und Tiefsinnigkeit machte den Mann mit der großen Brille zum wohl populärsten Dramatiker der USA und brachte ihm ein treues Publikum ein. Er bekam Golden Globes, Emmys, Tonys und sogar einen Pulitzer Preis („Lost in Yonkers“). Kritiker dagegen belächelten seine Komödien, fanden sie oft zu leicht und trivial. dpa

