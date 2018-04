Trauer um Sonnenschein am Bass

Anzeige

Mannheim.Nicht nur Mannheims Musikszene ist geschockt: Mit dem Bassisten Robbee Mariano ist einer der besten und populärsten Musiker der Metropolregion gestorben. Das bestätigte Merle Lotz, Pressesprecherin der Söhne Mannheims und Xavier Naidoos, auf Anfrage. Nach Informationen unserer Zeitung erlag der in Elmshorn geborene und in Mannheim heimisch gewordene 47-Jährige einer schweren Krankheit. Er war seit dem Karrierestart der Söhne Mannheims 1999 bis 2011 festes Mitglied der Band um Xavier Naidoo und Keyboarder Michael Herberger. Seitdem war der in allen Stilarten von Rock bis Funk brillierende Mariano im Studio und auf der Bühne bis zuletzt auch ein Fixpunkt für den steilen Aufstieg des Mannheimer Popsängers. Bis hin zur Sky-Show „Xaviers Wunschkonzert“, bei dem er als Teil von The Wright Thing wie immer für perfekten Groove sorgte - dabei schloss sich ein Kreis: Denn Mariano hatte wie so viele Stars der hiesigen Szene unter der Regie von Bandleader Jason Wright ab Mitte der 90er Jahre bei Session-Shows in der Heidelberger „Nachtschicht“ ein bis heute wirksames Musikernetzwerk gebildet. Zusammen mit Schlagzeuger Ralf Gustke bildete er in beiden Formationen eine der besten Rhythmusgruppen Deutschlands.

Naidoo und die Söhne Mannheims veröffentlichten Bilder ihres Bassisten auf Facebook und brachten ihre Trauer zum Ausdruck: "Wir werden dich vermissen, Sohn Mannheims" und "Wir sind unsagbar traurig! R.I.P.". Söhne-Mannheims-Gitarrist Michael „Kosho“ Koschorreck schrieb auf seinem Facebookauftritt: "Es ist so schwer zu begreifen, dass er nicht mehr da ist. (…) Lieber Robbee, danke für alles. Deine Musik durchdringt meine Musik für alle Zeit. Deine Freude und Dein Lachen klingen weiter in mir fort und Dein Bass ist jetzt das, was er schon immer zu sein schien: bigger than life.“ Die Fans reagierten in den sozialen Netzwerken bestürzt auf die Nachricht.

Robbee Mariano war - ganz ähnlich wie der „fünfte Beatle“ und Bassist Klaus Voormann - ein stiller Star. Sein Spiel war auch bei Stars wie Nena gefragt, trotzdem drängte es ihn allein nie in die Öffentlichkeit. Er stellte seine Kunst immer in den Dienst des Songs und seiner Mitmusiker. Das tat er mit einer derartigen inneren Freude, die auf der Bühne manchmal eruptiv aus ihm herausbrach, dass er bei den Söhnen Mannheims immer einer der großen Fanfavoriten war - ein wahrer Sonnenschein, egal ob auf winzigen Club-Bühnen oder in den größten Open-Air-Arenen. Es ist sehr traurig. (jpk)