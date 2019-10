Trauer um Thomas Lück

Thomas Lück (Bild), einst einer der bekanntesten Schlagersänger in der DDR, ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren am Donnerstag in seinem Haus in der Nähe von Berlin, wie seine Witwe Uschi Lück am Sonntag mitteilte. Eine Krebserkrankung hatte Lück Anfang des Jahres zum Karriere-Ende gezwungen. Seit 1969 hatte der Sänger mit seinem Kollegen Andreas Holm das beliebte Duo „Holm und Lück“ gebildet. Zum Repertoire von Lück zählten viele Hits, wie „Hallo Fräulein Sonnenschein“, „Hobbykosmonaut“ oder „Kurschatten“. Der Mauerfall bedeutete zunächst das Karriereende. Ende der 90er Jahre gab es ein Comeback für „Holm und Lück“. dpa (Bild: dpa)

