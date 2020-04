Trauer um US-Musiker Bill Withers

Innerhalb von rund 20 Jahren schrieb Bill Withers (Bild) alle seine Welthits: „Ain’t No Sunshine“, „Just the Two of Us“ oder „Lean on Me“. Dann zog er sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück und lebte seit 1985 in den Bergen von Los Angeles. Nur 2015 trat er noch einmal kurz auf, bei seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. Am Montag ist Withers mit 81 Jahren in Los Angeles an Herzbeschwerden gestorben, wie seine Familie am Freitag der Nachrichtenagentur AP mitteilte.

Geboren wurde Withers 1938 als jüngstes von sechs Kindern eines Bergarbeiters im armen Kohlebergwerksort Slab Fork in West Virginia. Schon dort beeindruckte ihn die Musik. Als er 13 war, starb sein Vater und Withers musste Aushilfsjobs annehmen, um die Familie zu unterstützen. Zudem stotterte er stark, wogegen er bis ins hohe Alter ankämpfte.

Mit 17 ging Withers zur Marine, danach baute er Flugzeugteile in Kalifornien. Als er mitbekam, wie viel mehr Geld einige Musiker verdienten, brachte er sich selbst Gitarre und Klavier bei und begann, Songs zu schreiben. Tagsüber verdiente er das Geld, das er nachts in die Aufzeichnung seiner Songs steckte – bis einige Jahre später Sussex Records auf ihn aufmerksam wurde. In den kommenden rund 20 Jahren veröffentlichte Withers acht Alben, spielte umjubelte Konzerte auf der ganzen Welt und gewann drei Grammys.

Zahlreiche Prominente betrauerten die Nachricht vom Tod des Musikers im Internet. „Einer der Größten aller Zeiten ist tot“, schrieb Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, bei Twitter. „Oh Mann, Bill Withers war wirklich der Größte“, kommentierte Chance the Rapper. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020