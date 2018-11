Trauer um Wolfgang Schlüter

Eine der letzten deutschen Jazzgrößen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Wolfgang Schlüter (Bild), ist tot. Er starb, wie gestern bekannt wurde, am Montag 85-jährig an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Vibrafonist wurde im Michael Naura Quintett (1956-63) bekannt. Mit Naura und dem Lyriker Peter Rühmkorf sorgte Schlüter in 1970ern für Aufsehen. Am Vibraphon war er ein Klangästhet, der den treibenden Swing der Jazztradition mit europäischer Harmonie-Raffinesse verband. gespi

