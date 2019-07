Travestiekünstler kritisiert Publikum

Einen Tag nach der geglückten „Tannhäuser“-Premiere bei den Bayreuther Festspielen geht der schwarze Travestiekünstler Le Gateau Chocolat (Bild) via Twitter und auf seiner Facebook-Seite mit dem Publikum hart ins Gericht. „Dass ich der einzige Charakter war; Le Gateau Chocolat als Le Gateau Chocolat (keine Sprech- oder Singrolle), der auf dieser Bühne ausgebuht wurde, sagt viel darüber aus, wer ihr (immer noch) seid“. Seine „queere Identität“, schreibt er auf Englisch weiter, sei „offensichtlich vielen von Euch fremd“. Er erinnerte in seinem Post an Grace Bumbry. Die afroamerikanische Opernsängerin stand 1961 in Bayreuth auf der Bühne. „Ich stand gestern Nacht auf ihren Schultern“, schrieb der Künstler auf Facebook. Er richtete seinen Post an das „liebe Bayreuth“ und fragte zum Schluss: „Die Frage ist also, ,Pilger’, was genau buht Ihr da aus? Welch elende Schande.“ dpa

