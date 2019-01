Trends rotzfrech kommentiert

Diese zwei jungen Damen bringen’s wirklich voll und ganz. Diesem Eindruck konnte sich wohl niemand im ausverkauften Engelsaal entziehen, der den ersten Auftritt des Duos „Suchtpotenzial“ beim Kunstverein erlebte. Julia Gámez Martin und Ariane Müller, die eine Sängerin, die andere Pianistin und Gitarristin, die eine Berlinerin, die andere aus Ulm an der Donau, das sind zwei hinreißende Vollblutkomödiantinnen und zugleich ein fugenlos eingespieltes Paar, das in seinem aktuellen Programm „Eskalation“ mit herausfordernder Frechheit, augenzwinkernder Selbstironie und nicht zuletzt umwerfender Bühnenpräsenz den Saal immer mal wieder zum Toben brachte.

Martin (geboren 1986) und Müller (geboren 1980), zwei recht unterschiedliche Typen und Temperamente, die erste eine rotzfreche Maus mit schulterlangem Haar und saloppem Freizeitlook, ausgestattet mit einer gellend lauten Rock-Röhre, wenn sie mal richtig loslegt. Ihre Partnerin eher vom Typ kantige, schwarz-blonde Domina, gleichfalls mit wallender Mähne und rau raunender Kontra-Altstimme. Beide mit einem geöltem Mundwerk ausgestattet, das immer dann gefordert ist, wenn es gilt, die Pausen zwischen den Songs mit lustigen Streitereien auszufüllen.

Worum geht es in den rund zehn Songs von „Eskalation“? Um nichts Besonderes eigentlich, Sachen, die ebenso im Trend unserer Zeit liegen: Den Trend zurück zur Natur beispielsweise, wo die Großstadtpflanze Julia einen Bauer zum Mann will, nostalgische Beschwörung der schönen Hippie-Ära (mit Stirnband und Blümchen), die Leute in den „Start-up“ Cafés in Berlin, ein parodistischer Ausflug in die Welt französischer Chansons a la Charles Aznavour, der von Julia einen herrlichen frankodeutschen Akzent verpasst bekommt, Veganer („es muss nicht immer Fleisch sein“) und die Walt Disney Filme als eine Form von frühem Kinderporno, Gangsta-Rap und der Stoßseufzer „Männer haben’s gut“.

Dies alles derb, laut und direkt, mit präzise gesetzten Pinten, gelegentlich auch ein wenig vulgär, doch dies verzeiht man diesem fulminanten Comedy-Duo gerne oder nimmt es in Kauf.

Schließlich agierten Martin & Müller die ganzen zwei Stunden lang mit vollem stimmlichem, mimischem und körperlichen Einsatz und erfrischend natürlichem Charme, und das Publikum im Engelsaal dankte ihnen mit stürmischen Ovationen. Thomas Hess

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019