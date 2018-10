Treudoofe Weinstraßen-Tussi

Ein rechter Dusche-Fan kennt auch seinen Goethe. So wisperte mehrfach „Vorspiel auf dem Theater“ durch die rappelvolle Klapsmühl’, als das 46. Programm „Schicksalsjahre einer Kanzlerin“ ganz anders als gewohnt anfing. Saal- statt Bühnenlicht, Sütsch „sinniert“ am Tisch, Josefin im Bademantel sinniert mit, dann auch Schmitter, über Lobbyisten, Bimbeskoffer, Heckler & Koch – und es ist alles sehr rätselhaft und vor allem sehr intellektuell.

Bis sich das Trio Infernal, jetzt im Bühnendress und Bühnenlicht, zum ersten Song (zur Melodie „Oh mein Papa“) formiert: „Oh Angela, sie haben dich schon angezählt“. Ach ja, die Kanzlerinnendämmerung ist so was wie ein roter Faden, und man kann sich die Skrupel der Texter plastisch vorstellen, ob die „Muddi“ nicht möglicherweise schon weggemobbt ist kurz vor der Premiere. Auch Wolfgang Schmitter in seiner zweitliebsten Rolle als Landesvater Kretschmann huldigt ihr.

Und in seiner liebsten Rolle als Opa Schmittke wettert er gegen „eingedeutschte Mohren und Muslime“. Hans Georg Sütsch redet sich in der zweiten Programmhälfte einmal so richtig in Rage und befasst sich in einem sprachlich brillanten Solo mit dem US-Trumpeltier. Wie ja überhaupt die drei Autoren Wolfgang Marschall, Volkmar Staub und Frederic Hormuth beispielhaft und völlig zu Recht für hohes Sprachniveau stehen.

Texte würde man gerne nachlesen

Man möchte die Texte eigentlich hinterher immer mal in Ruhe nachlesen. Ein Hochamt für Germanisten war auch die Nummer „Sprachverluderung“, in der allerlei Gebabbel aufs Korn genommen wurde, aber auch der eine oder andere absonderliche Dialog stattfand: „Ich weiß gar nicht, was ein Unterpfand ist“. „Hat das nicht der Trittin eingeführt?“

Josefin die Wandelbare, die so authentisch von der Kittelschürze ins Business-Kostümchen wechselt, sorgt für jede Menge Lacher, ob sie an der Sommerzeit verzweifelt, als Telefonseelsorgerin im Bundestag die abenteuerlichsten Tipps gibt oder mit ihrem „Mompfred“ über „schbroochlische Foihoite“ debattiert. Willi Haselbek hat ihr wieder zwei aparte Chansons („Ich will keine Alice Weidel“, „Du bist so komisch anzuseh’n“) auf den schlanken Leib geschrieben – und dem Sütsch einen gescheiten Rocksong namens „Videocheck“.

„Angie, du bist ein Phänomen“

Nachdem Josefin als treudoofe Weinstraßen-Tussi dem „Donny vun Kallschdadt“ noch ein Päckl mit Hausmacher „Lewwer- un Grieweworschd un em hondfeschde Saumaache“ ins ferne Washington geschickt hatte, war es Zeit für ein ambitioniertes Durchhaltelied für die wahrscheinlich doch nicht ewige Kanzlerin: „Angie, du bist ein Phänomen“. Für den ausgedehnten Beifallsjubel des vollen Hauses dankten die Drei mit einer letztjährigen Nummer „Macron“. Ach ja, der hat’s auch nicht mehr so leicht …

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018