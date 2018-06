Trio con vivo beim Fest der Musik

Anzeige

Bei der „Fête de la Musique“ (Fest der Musik) gibt unter anderem das Trio con vivo ein Konzert. Wie das Institut Français Mannheim mitteilt, spielt das Ensemble (Violine, Cello und Klavier) Stücke der Klavier-Trio-Literatur unter anderem von Mendelssohn und Schubert. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 21. Juni 2018, um 19 Uhr im Restaurant Rheinterrassen (Rheinpromenade 15). Der Eintritt ist für alle Gäste des Restaurants frei.

Das Institut Français Mannheim veranstaltet das Konzert in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Ludwigshafen/Rhein und Mannheim e.V. und dem Restaurant Rheinterrassen. Die „Fête de la Musique“ findet jährlich am 21. Juni weltweit in mehr als 540 Städten statt. Bei den Festlichkeiten treten Amateur- und Berufsmusiker traditionell honorarfrei auf, um den kalendarischen Sommeranfang musikalisch zu feiern. lim