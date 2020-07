Triumphbogen folgt im kommenden Jahr

Es ist wie ein letzter großer Triumph, den er doch nicht mehr miterleben und persönlich auskosten darf. Eine Vision, die Christo jahrzehntelang gehegt und vorbereitet hatte und jetzt, so nahe an ihrer Realisierung, kann er nicht mehr dabei sein. Zumindest starb der Verpackungskünstler am 31. Mai, zwei Wochen vor seinem 85. Geburtstag, in dem Wissen, dass es noch dazu kommen und der Pariser Triumphbogen schließlich verhüllt werden würde.

War das Projekt für Frühjahr 2020 geplant, wurde es zunächst aus Rücksicht auf die Turmfalken, die just zu dieser Jahreszeit in dem Gebäude nisten, auf einen Zeitraum von September bis Oktober verschoben. Das Coronavirus zog einen weiteren Aufschub um ein Jahr auf Herbst 2021 nach sich. Als Vorläufer und ebenfalls mit einer mehrmonatigen Verzögerung eröffnete das Centre Pompidou nun eine Ausstellung, die sich der Phase widmet, während der Christo und seine 2009 verstorbene Frau Jeanne-Claude in der französischen Hauptstadt gewirkt haben. „Christo und Jeanne-Claude – Paris!“ lautet der Titel dieser Hommage, die in Frankreichs größtem Zentrum für moderne und zeitgenössische Kunst gezeigt wird. In dem Titel schwingt die bedeutende Rolle der Sehnsuchtsstadt mit, in der sich das Künstlerpaar – er dem kommunistischen Bulgarien entfliehend, sie in Marokko geboren – kennengelernt hat, in der es aber auch auf viel Widerstand gegen seine provokanten Projekte gestoßen war.

Von seinem Atelier in New York aus hat der Verhüllungskünstler persönlich die Ausstellung noch mit vorbereitet, die Werke aus der Pariser Zeit von 1958 bis 1964 zeigen, bevor das Paar nach New York zog: verpackte Alltagsgegenstände vom Kinderwagen bis zum Straßenschild, aber auch von Christo angefertigte Porträts, deren Umrisse durch das Papier scheinen. Kuratorin Sophie Duplaix zufolge ging es ihm nicht darum, die Konsumgesellschaft zu kritisieren, sondern er wollte „die wesentlichen Linien sichtbar machen“. Zu sehen ist auch eine Collage aus dem Jahr 1962, angefertigt auf Basis von Fotografien, die die Idee des verhüllten Triumphbogens zeigt. Sie gibt bereits eine recht genaue Vorstellung von dem Projekt: Wie ein großes, verschnürtes und nachts hell strahlendes Paket soll das Wahrzeichen an der Spitze der Prachtstraße Champs-Élysées stehen.

Christo sagte, nach seiner Ankunft in der französischen Metropole habe er ein Mini-Zimmer in einer Seitenstraße der Champs-Élysées bewohnt. Von hier aus sah er den Triumphbogen jeden Tag, und so wuchs der Wunsch, ihn zu verhüllen.

Fast 60 Jahre später wird die Vision Realität – auch wenn das Künstlerpaar selbst nicht mehr mit Hand anlegen kann. Wie aufwendig die einzelnen Schritte für die Realisierung eines solchen Mammut-Projektes sind, darüber gibt der zweite Teil der Ausstellung Aufschluss, der auf einen Dokumentarfilm über Christos Arbeit folgt. Er befasst sich mit der Verhüllung der ältesten Pariser Brücke Pont Neuf, die Christo und Jeanne-Claude seit 1975 planten und im September 1985 schließlich verwirklichten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020