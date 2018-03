Trotz allem der Tradition verpflichtet

Anzeige

Im Verlauf dieses Konzertes erklingt außer vielen Musik-Tönen auch eine neue Wortschöpfung: „Wir spielen keinen Jazz-Jazz“, erklärt Bandchef Axel Kühn in einer seiner Ansagen nicht ohne Stolz in der Stimme. Quasi als Alleinstellungsmerkmal will er damit die grundsätzliche Offenheit seines Trios gegenüber anderen musikalischen Genres hervorheben, und erwähnt dabei an erster Stelle die Rock-Musik.

Wahr ist, dass das Dreier-Team keine der in der Tradition des Jazz so beliebten Musical-Melodien im Programm hat. Auch zu Standards gewordene Kompositionen großer Jazzsolisten der Vergangenheit sind nur einmal vertreten, es handelt sich um John Coltranes „Giant Steps“, in Kühns Bearbeitung „Step For Step“. Dagegen wird die eine oder andere Rock-Nummer in Angriff genommen. Und mit „Wonderwall“ ein nicht gerade jazznaher Hit der Britpop-Gruppe Oasis. Die Kompositionen des Trios wiederum sind ebenfalls, vor allem in ihrer rhythmischen Anlage, beeinflusst von Modellen aus Rock und Ethno-Pop.

Durch Blues und Gospel geprägt

Doch handhaben das nicht zahlreiche Jazzformationen heute ganz ähnlich? Außerdem kommt es ja, wie angeblich beim Beton, „drauf an, was man draus macht“. Und da gibt es beim Trio von Axel Kühn keinen Zweifel: Ihre Vorlagen, egal von woher sie geholt sein mögen, verwandeln die Drei in Jazzmusik, die den Namen verdient.