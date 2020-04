Trotz aller Querelen ist Bayreuth noch ihre Heimat

Noch einig: Katharina Wagner (l.) und Eva-Wagner Pasquier 2012. © Müller/dpa

Eva Wagner-Pasquier will zu ihrem 75. Geburtstag am 14. April kein Interview geben. Corona-Krise, Absage der Bayreuther Festspiele – das sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sagt sie. Dabei hätte die Urenkelin Richard Wagners einiges zu erzählen. Über ihr Verhältnis zu Vater Wolfgang etwa oder die Zusammenarbeit mit Schwester Katharina. Oder darüber, wie das jetzt genau war mit dem Hügelverbot, das Christian Thielemann gegen sie verhängt haben soll.

Doch die Zurückhaltung passt zu ihr. Das Rampenlicht gesucht hat sie nie. Interviews waren immer schon selten. Die berühmten Festspiele hat die ehemalige Co-Chefin vor allem hinter den Kulissen geprägt. Die Tochter des langjährigen Festspielchefs Wolfgang Wagner war zunächst die rechte Hand des Vaters und als solche maßgeblich an den Vorbereitungen zu Patrice Chéreaus „Jahrhundert-Ring“ 1976 beteiligt.

Doch das enge Verhältnis zu ihrem Vater war nicht von Dauer. Als er sich von ihrer Mutter, seiner ersten Frau Ellen Drexel, trennte, um seine Mitarbeiterin Gudrun Mack zu heiraten, die nur ein Jahr älter war als Eva, kam es zum Bruch. Ihre 33 Jahre jüngere Halbschwester Katharina sollte Eva erst kennenlernen, als die beiden viele Jahre später gemeinsam ins Rennen um die Festspielleitung gingen. Eva verließ Bayreuth, heiratete Yves Pasquier und bekam 1982 ihren Sohn Antoine. Der Oper widmete sie sich weiterhin. Sie arbeitete als Expertin für Opernverfilmungen im Royal Opera House Covent Garden in London, an der Bastille-Oper Paris, beim Festival Aix-en-Provence.

Das Blatt wendete sich mit dem Tod von Wolfgangs zweiter Frau Gudrun 2007. Vater und Tochter näherten sich wieder an und das verspätete Kennenlernen der kleinen Schwester Katharina mündete in ihre erfolgreiche gemeinsame Bewerbung: 2008 traten die Wagner-Schwestern die Nachfolge ihres Vaters an der Festspielspitze an. Cousine Nike hatte das Nachsehen.

Und obwohl das Schwestern-Duo nach außen hin für Wagner-Clan-Maßstäbe harmonisch auftrat, lief nicht alles rund. Das als Erfolgskonzept gestartete Wagner-Public-Viewing musste wieder eingestampft werden, Regisseur Wim Wenders sagte den „Ring“ für das Jubiläumsjahr 2013 ziemlich kurzfristig ab, und der Ersatz, Frank Castorf, konnte mit seinem krachend bunten, assoziativen Chaos weder Kritiker noch Publikum so richtig begeistern. Auch das mit Spannung erwartete Engagement von Skandal-Künstler Jonathan Meese als „Parsifal“-Regisseur scheiterte kurzfristig – angeblich am Geld. Kurz vor Wagner-Pasquiers Ausscheiden aus der Festspielleitung im Jahr 2015 eskalierte die Lage dann. Berichte um ein angebliches Hügel-Verbot für sie machten die Runde – ausgesprochen womöglich von Musikdirektor Christian Thielemann.

Nach ihrem Abgang vom Grünen Hügel hat die Managerin der Kunst allerdings nicht den Rücken gekehrt. 2019 stellte sie in München, wo sie lebt, das Festival „Stars and Rising Stars“ vor. Sie sei für Bayreuth noch drei Jahre lang beratend tätig gewesen und habe „viele Reisen gemacht für die internationalen Wagner-Verbände“, sagte sie bei der Vorstellung des Festivals. Sie fühle sich den Festspielen auch nach wie vor verbunden: „Bayreuth ist meine Heimat.“

