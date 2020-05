Trügerische neue Dekadenz

Handel und Gewerbe tauen wieder auf. In den Schulsälen regt sich Leben. Doch die Kultur profitiert von den politischen Lockerungen in dieser Phase der Corona-Krise bei weitem nicht. Konzertsäle bleiben geschlossen, Museen und Theater öffnen erst allmählich und nur punktuell. Aufführungen und Vorstellungen bleiben auf Monate hin abgesagt. Wer kann, singt auf dem Balkon oder stellt sein Gitarrensolo ins Netz. Das ist die „neue Normalität“, von der die Regierenden erwarten, dass wir uns in ihr einrichten.

Befreiung des Menschen

Gegen ein Kulturverständnis, das sich an schaumseligen Dusch- oder Badearien und dem Heimwerker-Idyll im Podcast-Format Genüge sein lässt, gibt es jedoch ein Gegenmittel: geballten Kulturpessimismus. Er hat zwar zu allen Zeiten Konjunktur. Dann nämlich, wenn der Untergang des Abendlandes oder zumindest zivilisatorische Entwicklungen zu beklagen sind, die sich mit dem Etikett der „Dekadenz“ versehen lassen. Auch entwerfen Kulturpessimisten düstere Szenarien, wenn neue ästhetische Formen traditionelle zu verdrängen drohen. Gelegenheit zu kultureller Schwarzmalerei gibt es auch mit Blick auf die Anfälligkeit der Kunst für Konsum und Kommerz.

Doch was die offenkundige Viruskrise an den Tag bringt, ist ein Kulturpessimismus besonderer Art. Dass der Kultur keine Systemrelevanz zugesprochen wird, dokumentieren die aktuellen Lockerungsübungen vor allem im Bereich der Wirtschaft, während sich das Künstlersterben eher stillschweigend vollzieht, wenn es sich nicht in einem letzten Akt vor der heimischen Webcam noch einmal verzweifelt aufbäumt.

Keine Rede von Schillers Erkenntnis, dass „ästhetische Kultur“ dem Menschen jene Freiheit schenkt, „zu sein, was er sein soll“. Oder von Nietzsches „metaphysischem Trost“ beim Blick in die Abgründe des Daseins. Auch nicht von Hölderlins Verklärung der Poesie als kostbarste aller Künste: „O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt.“

Wäre Kultur nicht mehr als ein Sammelsurium von „Künsten und Artigkeiten, mit denen das Leben verhübscht wird“, wie der Kulturpessimist Nietzsche ätzte, dann wäre es nicht allzu schade um sie. Würde sie sich als schnellverkäufliches Produkt lediglich dem alles aufsaugenden Netz im kurzen Röckchen andienen, müsste man ihr nicht hinterher trauern. Für Kulturpessimist Botho Strauss kommt dem allgegenwärtigen Smartphone indes eine emblematische Bedeutung zu, die das bislang kulturhistorisch vorherrschende Bild – nämlich das des lesenden Menschen – verdrängt. In der aktuellen Lage findet der Kulturpessimismus demnach reichlich Nahrung.

Sinngebende Qualitäten

Gleichwohl soll es darum gehen, die konstruktiven Energien des Begriffs freizusetzen. Diese liegen nicht nur, wie der Bonner Philosoph Alexander Grau in einem 2018 veröffentlichten Essay darlegt, im aufklärerischen Akt bei der Diagnose des Verlusts von Kultur in der Moderne. Er lässt sich dort diagnostizieren, wo die großen Menschheitsfragen keine Antworten mehr hervorrufen. So hat sich etwa der Drang nach Unsterblichkeit zweifellos als eine der produktivsten Kräfte von Kultur erwiesen.

Konstruktiver Kulturpessimismus wendet sich vielmehr gegen jene diminutiven Tendenzen, Kultur zum verzichtbaren Unterhaltsgegenstand herabzustufen, der in der Bewältigung einer Krise wie der gegenwärtigen nur eine nachgeordnete Beachtung verdient. Kulturpessimismus ist nötig, um die von der Politik beschworene „neue Normalität“ zu überwinden und ins Bewusstsein zu rufen, worauf ästhetische Bildung abzielt: auf die Erziehung des Menschen zu Menschlichkeit. Es könnte sein, dass wir das nicht nur während, sondern nach hoffentlich überstandener Krise nötiger haben denn je.

Kultur ist nicht nur ein unverzichtbares soziales Resonanzmedium, in dem wir uns und einander erfahren. Deshalb ist der Besuch eines dekontaminierten Konzertsaals mit Abstands- und Hygieneregeln inklusive Maskenpflicht kaum vorstellbar – und schon gar nicht virtuell zu kompensieren. Kultur ist obendrein systemrelevant für das, was unserem Leben Sinn gibt. Es sollte alles und viel mehr dafür getan werden, dass sie diese verheerende Seuche überlebt.

