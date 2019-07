Trummer erhält Landes-Jazzpreis

Olivia Trummer (Bild) ist Jazz-Preisträgerin des Landes Baden-Württemberg. Der Pianistin und Sängerin sollte am Sonntagabend in ihrer Heimatstadt Stuttgart durch Kunststaatssekretärin Petra Olschowski die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung im Rahmen eines Preisträgerkonzertes im Theaterhaus verliehen werden. „Olivia Trummer verbindet auf einzigartige Weise Jazz und Klassik. Sie hat im Zusammenspiel von Klavier und Gesang einen sehr individuellen und ausdrucksstarken Stil entwickelt. Sie ist eine herausragende Vertreterin der jungen Jazz-Szene in Deutschland“, würdigt Olschowski die in Stuttgart und New York ausgebildete 33-jährige Musikerin. jpk (Bild: Stirner)

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.07.2019