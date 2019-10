Tücken zwischen Mann und Frau

Mannheim.Silvester – für viele ist das die Nacht der Rückschau und der Vorsätze für das kommende neue Jahr: Zwei Frauen treten ausgerechnet am Silvesterabend zu einem Workshop an, der ihnen helfen soll, ihre Beziehungskrisen zu vergessen und ihre Unabhängigkeit zu genießen. Was letztendlich dabei herauskommt, zeigte die Abschlussklasse der Mannheimer Theaterakademie in einer brillanten Aufführung des

...