Türen bleiben permanent zu

In Heilbronn ist am Wochenende das Popup Autokino erfolgreich gestartet, in Dortmund haben die Kölner Rocker Brings über UKW-Frequenzen vermutlich das erste Live-Konzert in Zeiten der Corona-Kontaktsperre gegeben. Möglich ist das durch Sonderregeln. In Heilbronn gilt laut Homepage: Es sind maximal zwei Personen pro Auto zugelassen. Ausnahme: Eltern mit bis zu drei eigenen Kindern bis 17 Jahre. Scheiben und Türen müssen permanent geschlossen bleiben, das Verlassen des Fahrzeugs ist lediglich zum direkten Toilettengang genehmigt. Dort gilt bei Schlangenbildung ein Mindestabstand von zwei Metern. Speisen sind selbst mitzubringen, Karten werden ausschließlich online verkauft. Es gilt: „Bitte nicht ohne Ticket anreisen!“ jpk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020