Turbulente Piratengeschichte

Das Theaterstück von Paul Steinmann hat eine Rahmenhandlung, in der Jeanne und Konrad, alias Silvana Schollmeyer und Fabian Rogall, in die Geschichte einführen. In der Folge schlüpft Schollmeyer in die Rolle der Mary-Anne, die sie mit spürbarer Spielfreude, Temperament und Sex-Appeal ausfüllt. Rogall hingegen spielt sämtliche männliche Rollen und zeigt dabei die unterschiedlichsten Charaktere, wobei ganz bewusst Klischees bedient werden und im Publikum für reichlich Lacher sorgen. Regisseur Stefan Krause hat eine humorvolle, temporeiche Show erschaffen, die auch von dem wundervollen Piratenschiff, der ‚Sparrow‘, die Mary-Anne später in „Tortuga“ umbenennt (Konzeption und Bau: Julia Skrabs), von fantasievollen Kostümen und Rauchbomben lebt. Schrille Farbkombinationen in der Ausstattung, Anklänge an bekannte Schlager und etwas derbe Witze sprechen nicht nur die acht- bis zwölfjährigen Kinder an, sondern mindestens ebenso ihre Eltern. Das Besondere aber ist, dass die Zuschauer immer wieder mit ins Stück einbezogen werden und sich zum Bespiel in die Schiffsbesatzung verwandeln.

Montag, 18.06.2018