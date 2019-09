Twiolins geben Finalisten bekannt

Daniel Berg (Schweden), Viktor Molnár (Ungarn), Jürgen Christ (Deutschland), Rainer Bartesch (Deutschland), Piotr Szewczyk (USA) und Edmund Jolliffe (UK) sind die diesjährigen Finalisten des vierten Progressive Classical Music Award des Mannheimer Violin-Duos The Twiolins.

Aus 344 Einsendungen seien die besten sechs Stücke bestimmt worden, teilte das Duo am Dienstag mit. Die eingereichten Werke der ausgewählten Finalisten werden am Samstag, 28. September, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Anna-Reiss-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim (D5, 68159 Mannheim) von den Twiolins uraufgeführt.

Das Publikum entscheidet anschließend über die drei Preisträger des mit insgesamt 9000 Euro dotierten Musikpreises (www.pcm-award.de). dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019