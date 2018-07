Udo Lindenberg und Alice Cooper im Duett

Anzeige

Hamburg (dpa) - Für Musiker Udo Lindenberg kommt Schockrocker Alice Cooper nach Hamburg und tritt «Tatort»-Kommissarin Maria Furtwängler als Sängerin auf.

Zur Aufnahme seines zweiten «MTV Unplugged»-Albums hatte Lindenberg Kollegen und Freunde in die Kulturfabrik Kampnagel eingeladen. Musiker wie Jan Delay, Marteria, Gentleman und Andreas Bourani ließen es sich nicht nehmen, mit dem Rockstar in intimer Atmosphäre entspannt zu musizieren - begleitet von insgesamt rund 50 Musikern inklusiver «himmlischer Symphonie», wie der Gastgeber Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters nannte.

US-Rocker Cooper (70), gerade mit Johnny Depp und Joe Perry als Hollywood Vampires auf Tour in Europa unterwegs, habe er mal in Los Angeles kennengelernt, erzählte Lindenberg am Rande der am Donnerstag und Freitag laufenden Aufnahmen. «Wir hatten immer schon mal vor, etwas gemeinsam zu machen, sind uns ja sehr ähnlich - Rock'n'Roller aus den Pionierzeiten und Freunde der extravaganten Show», sagte der Panikrocker. Der ausgewählte Song für das Duett der beiden Stars: Coopers Klassiker «No More Mr. Nice Guy».