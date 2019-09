Deutschrocker Herbert macht sich stark gegen Rechts. © dpa

Es ist ja bisher eher selten, dass die AfD zum Amüsement beiträgt. Beatrix von Storch, Vize-Fraktionschefin der Partei im Bundestag mit rutschiger Computermaus, ist das am Wochenende gelungen. In der Debatte um Herbert Grönemeyers sehr energischen Tonfall gegen Rechts bei einem Konzert in Wien hatte sie getwittert: „Das ist die furchterregendste, übelste, totalitärste Hassrede, die ich je gehört habe. Das ist Ton und Furor des neuen Terrors von links.“ Wer das wie Außenminister Heiko Maas (SPD) unterstütze, sei ein Fall für den Verfassungsschutz. Das Netz reagierte mit Hohn und Spott auf diese Aussage und die meisten Kritiker des Rockstars.

Immerhin: Man kann Frau von Storch hier Expertise zugestehen. Weil Teile ihrer Partei selbst vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und als Enkelin eines Standartenführers der SA, der paramilitärischen Kampf- und Terror-„Sturmabteilung“ von Adolf Hitlers NSDAP, weiß sie wohl mit am besten, was totalitäre Hassreden sind.

Aber verwirrend ist der Zeitpunkt der Aufregung. Grönemeyers Ansage in Wien mag in der Tonalität etwas übertrieben gewesen sein, was auch vereinzelt jenseits des rechten Lagers kritisiert wurde: „Wenn Politiker schwächeln, und das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns zu diktieren, wie ‘ne Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so ‘ne Situation der Unsicherheit zu nutzen für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist fehl am Platze“, brüllte der 63-Jährige. Nur: Dass der Deutschrocker im Überschwang der bei Konzerten ausgeschütteten Hormone seine Fans schon mal im Kasernenhofton anbellt, ist der Fall, seit der Sänger den Kleinkunstbühnen entronnen ist. Das war vor etwa 35 Jahren.

Das Lied „Fall der Fälle“, aus dem die von Grönemeyer zu einer Art Kampagnentitel gemachte Zeile „Kein Millimeter nach rechts“ stammt, ist Anfang November 2018 erschienen. Ansagen wie in Wien gibt es seitdem – wenn auch nicht immer in dieser Schärfe – bei jedem Konzert, auch Ende März in der Mannheimer SAP Arena.

Grönemeyer selbst sagt dazu vernünftigerweise – nichts. In der ersten Strophe von „Fall der Fälle“ hat er den Krawall ohnehin schon vorweg kommentiert: „Es wird laut gedacht, alles ist erlaubt / Es lallt und hallt von überall / Jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt / Es wird gejagt ohne Moral.“ jpk

Dienstag, 17.09.2019