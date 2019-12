Über die Banalität des Blödelns

Angenommen ihr Rufname wäre „Champagner“!? Lebenslänglich „Champagner“ !? Es gibt Eltern, die ihre Kinder „Apple“, „Milka“, „Bluna“, ja sogar „Popo“ nennen wollen. Und dürfen, denn „das sind alles erlaubte Namen für Kinder“, erklärt Markus Maria Profitlich dem Publikum im Komödienhaus. Wer ist gestörter, die Eltern oder der Gesetzgeber, der sowas erlaubt? Auf jeden Fall ist es „Schwer verrückt!“ Genau das diagnostiziert der mehrfach ausgezeichnete Comedian Profitlich und stellt sein Programm unter diesem Titel.

Mit einer überwältigenden Ankündigung des Freibeuters als Retter aus der Finsternis der Humorlosigkeit, unterlegt vom bombastischen Filmsound aus „Fluch der Karibik“, tapst Profitlich auf die Bühne, gestopft in eine Zwangsjacke. „Die Welt ist eine einzige große Gummizelle. Keiner kommt raus“, stellt er fest. Der Kontrast zwischen verbalem Anspruch, die Welt zu retten, und der tatsächlichen Situation, gefesselt in ein lumpiges Stück Stoff, könnte größer nicht sein. Eine starke Metapher der Widersprüchlichkeit. Paradoxie als gesellschaftliche Norm, als mollgetrübte Grundtonart und Basslinie, die uns paralysiert, uns handlungsunfähig macht und uns unsere Ohnmacht vorführt. Dank seiner hilfsbereiten Assistentin Bettina kann sich Profitlich immerhin der Zwangsjacke entledigen. Zu schnell, denn wäre es dramaturgisch nicht spannender, zu sehen, welche Verrenkungen er, stellvertretend für jeden von uns, anstellt, um sich aus den Zwängen zu befreien?

Profitlich, 1960 in Bonn geboren, absolvierte eine Schreinerlehre, bevor er in der Bonner Springmaus erste Bühnenerfahrungen sammelte. Vom Alltagswahnsinn inspiriert, zimmert er einen Kessel Buntes zusammen aus Gags, Anekdötchen und Witzen.

Dabei bleibt es nicht aus, dass sich thematische Überschneidungen mit Programmen von Kolleginnen und Kollegen ergeben. Wenn sich beispielsweise Lisa Eckhart über „Anus bleaching“ auslässt und dabei bis in gepuderte Details geht, ist das sprachlich ein Kunstwerk – da wird unmittelbar das Kino im Kopf angeschnippst. Wenn dagegen Profitlich, ein Spaßvogel im Körper eines Silberrückens, das Bleichen der Rosette anprangert, möchte man sich das nicht bildhaft vorstellen.

Das Fernsehen entdeckte den Komiker. Seine bekannteste Rolle war von 1999 bis 2001 der Erklärbär in der Sketch-Serie „Die Wochenshow“. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere zwischen 2002 und 2007 moderierte, inszenierte und produzierte er seine eigene Unterhaltungssendung „Mensch Markus“, in der diese imageprägende Figur wieder auftaucht. Wenn Profitlich also heute Pointen schreinert, sieht man unweigerlich den alten TV-Petz, der beim Pilates-Kurs mit dem Dalai Lama über den Zustand, der Welt fachsimpelt, einer Welt, in der Dinge geliebt und Menschen benutzt werden.

Das Fernsehen sozialisierte den Komiker, womit die Banalität des Blödelns garantiert ist. Steilvorlagen sind gängige Themen, die streckenweise im Flachen enden. Gendersprache (das Wasserhuhn aufdrehen) findet er ebenso schräg wie den Kult um Smoothies, es sei denn, es handelt sich um ein Hopfen- und Malz-Smoothie. Vom Allergiker und Angler über bargeldloses Einkaufen, hyperhygienischen Autobahn-Toiletten, MHD-Junkies (Mindesthaltbarkeitsdatum) und Tandemflüge für Rentner bis zur Zukunftsangst der Eintagsfliege bedient sich Profitlich den Absurditäten unserer schwer (konsum-)verrückten Gesellschaft.

Meist schafft er mittels karikierender Übertreibung schnelle Lacher: Vegane Kids, die ein Fleischwurstscheibchen im Garten bestatten, oder Frutarier, wie Malte und Jette, die unterm Apfelbaum warten, bis ein Apfel freiwillig fällt – für solche Fälle hat Profitlich Frikadellen im Flachmann dabei.

