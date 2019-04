Über Widersprüche des Lebens

Entertainer, Philosoph, Sexsymbol – so deklariert sich Nektarios Vlachopoulos gerne. In der Alten Feuerwache hat er am Wochenende die Premiere seines neuen Programms „Ein ganz klares Jein!“ gefeiert: mit intelligenter Stand-up-Comedy, verteufelt guten Texten und kabarettistischen Glanzlichtern.

Schon zum Einstieg in sein zweites abendfüllendes Format steckt der „ehemalige Deutschlehrer

...