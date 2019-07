Überirdische Bühnenshow geboten

Ein Brennen in den Augen, Pfeifen im Ohr, strapazierte Stimmbänder, Papierschnipsel und Seifenreste im Haar und noch dazu jede Menge Glückshormone im Blut – so fühlt es sich an diesem späten Samstagabend in der Frankfurter Commerzbank Arena an. Es ist kurz vor 23 Uhr, als über 40 000 Konzertbesucher nach einem Konzert der Superlative ihren Heimweg antreten. Was sie davor über zwei Stunden lang geboten bekommen, ist ein Augen- und Ohrenschmaus der Extraklasse.

Rammstein geben sich im Rahmen ihrer „European Stadium Tour 2019“ in Frankfurt die Ehre und zeigen, was sie auch nach über 20 Jahren noch draufhaben. Die Band ist ein Garant für überirdische Bühnenshows, und so ist es auch kein Wunder, dass die Karten für das Konzert in Frankfurt schon vor Monaten binnen weniger Minuten ausverkauft waren. Dass die Erwartungen an das Konzert dementsprechend groß sind, kann man in den Gesichtern vieler Fans ablesen. Und sie werden nicht enttäuscht.

Als das französische Duo Jatekok, das „Rammstein“ als Support Act auf der großen Stadiontour begleitet, die Bühne unter großem Applaus verlässt, steigt die Spannung unter den Konzertbesuchern. Nach einer vermeintlich schier unendlichen Zeit ist es dann endlich soweit. Händels „Feuerwerkmusik“ ertönt, Nebelschwaden steigen auf und nach und nach steigen die Bandmitglieder aus den Tiefen der Bühne hinauf. Als letzter betritt Till Lindemann, Frontmann und Sänger der Band, die Bühne. Frenetischer Applaus begleitet ihn in den ersten Song „Was ich liebe“.

Dies ist der Auftakt zu einem Konzert, das nicht nur bei eingefleischten Rammstein-Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird.

Denn Rammstein präsentieren nicht einfach nur ihre Songs, sondern machen aus diesem Auftritt ein Gesamtkunstwerk, bei dem einem des Öfteren der Mund offen stehen bleibt.

Die ausgefeilte Pyrotechnik gehört wohl schon zu den Markenzeichen der Band, und auch in Frankfurt kommt wieder jede Menge Feuer zum Einsatz. Da schießen Feuerfontänen in den Himmel über dem Stadion. Bei dem Lied „Mein Teil“ „brät“ Lindemann seinen Bandkollegen in einem Topf mit einem riesigen Flammenwerfer, bei „Du hast“ zischen Feuerwerksraketen auf beeindruckende Weise horizontal durch den Stadionhimmel.

Doch es geht auch leise. In Begleitung von Jatekok finden sich Rammstein auf einer kleinen Bühnen inmitten der Konzertbesucher ein. Das Licht ist aus, tausende Smartphones und einige Feuerzeuge verwandeln die Arena in ein riesiges Sternenmeer. Gänsehaut macht sich breit, als 40 000 Menschen gemeinsam mit den Künstlern „Engel“ zum Besten geben.

Unter der musikalischen Begleitung von Jatekok geht es für die Bandmitglieder von Rammstein dann wieder zurück auf die Hauptbühne. In drei Schlauchbooten lassen sie sich von ihren Fans „an Land bringen“. Was folgt sind noch gut 30 Minuten eines krachenden Konzertes, das Rammstein mit dem bereits 2001 erschienen Song „Ich will“ beenden. Noch einmal geben die Fans in der Arena alles.

Rammstein wären nicht sie selbst, wenn nicht auch der Abgang von der Bühne besonders wäre. Und so fahren die Musiker, nachdem sie sich mit einer Verbeugung von ihren Fans verabschiedet haben, unter der instrumentalen Version ihres Songs „Sonne“, mit einem Aufzug nach oben.

Sie verschwinden aus dem Blick ihrer Fans, in deren Herzen sie sich mit diesem Konzert aber sicher ein weiteres Mal tief „eingebrannt“ haben. Anke Vogel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019