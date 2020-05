Übermut ist kein Fahrplan

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

so manches kommt gerade wieder in Mode: Spaziergänge und Autokinos zum Beispiel. Auf dem Philosophenweg in Heidelberg kann man sich vor Spaziergängern kaum retten, schon in den frühen Morgenstunden. Wenn wir in Deutschland über den Lockdown schimpfen, denke ich an meine Freunde in Spanien, die wochenlang nur für das Dringendste aus dem Haus durften, deren Gesichtshaut so blass ist, dass wir bei Videotelefonaten über ihr neues Geisterdasein Witze machen.

Antworten - Ihre Meinung: E-Mail an Jagoda Marinic

Die Bilder in der „Tagesschau“, die Spanier zeigten, wie sie endlich wieder in den Straßen wuseln, haben mich sehr berührt. Diese Blässe, wie man sie eigentlich nur von Schwerkranken oder gerade Gestorbenen kennt, dabei so viel Freude in den Gesichtern: Wir können wieder raus, wir lieben unsere Stadt. In Deutschland mussten wir nie solche Opfer bringen. Wir kennen die Pandemie nicht als Zeit, in der sich Särge vor Krankenhäusern aneinanderreihen.

Ich bin dankbar dafür. Eine Leistung, die alle gemeinsam gestemmt haben. Doch jetzt wird’s wieder hysterisch, irrational: Lockerungswettstreit der Länder. Ja, ich habe immer betont, gute Kritik ist systemrelevant, weil Kritik voranbringt. Jens Spahn etwa hat öfters Fantasien, die es zu drosseln gilt, wie nun den Immunitätsausweis, doch Lob darf nicht fehlen: Was hier in fünf Wochen erreicht wurde, ist immens.

Die Gefahr ist nun, eine Pandemie, vor der man sich erfolgreich geschützt hat, zu verharmlosen. Corona darf nicht das Leben bestimmen, alle Bereiche müssen geschützt werden, richtig – aber die Debatten dürfen auch nicht so geführt werden, als hätten wir es mit einer Grippe zu tun.

Es war harte Arbeit von Menschen in allen erdenklichen Bereichen und Berufen, dass in Deutschland die meisten verschont blieben und die Privilegierten eher braun gebrannter als sonst sind in diesen Zeiten. Selbst Jakob Augstein, der wirklich jede Maßnahme der Regierung in Frage stellt, sitzt sonnengebräunt in der Presseschau. Gut, verdankt sich auch dem Wetter.

Viele kamen jedoch glimpflich durch die Krise. Ich gönne es jedem. Das jetzt zu missbrauchen, um die Bedrohung herunterzuspielen, verhöhnt aber die Leistung jener, die unsichtbar geblieben sind in den letzten Wochen. Lasst uns klug bleiben, bis wir durch sind. Danach erst recht.

Jagoda Marinic

Das Tagebuch als Podcast bei Spotify und Deezer

Das Corona-Tagebuch von Jagoda Marinic finden Sie ab jetzt auch auf den Streaming-Portalen Spotify und Deezer. Bei beiden Diensten ist eine Registrierung erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020