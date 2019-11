Überraschendes und Bekanntes im Programm

Barbara Schöneberger gastiert im Rahmen ihrer „Alles Gute und so weiter“-Tour 29. Oktober 2020, um 20 Uhr in Nürnberg in der Meistersingerhalle,. Im nächsten Herbst geht Deutschlands beliebteste Moderatorin wieder mit ihrer Band auf Tournee. Geplant sind Konzerte in elf deutschen Städten.

Programmatisch knüpft Barbara Schöneberger dabei an die letzte Tournee an. Gespielt werden Songs aus dem Album „Eine Frau gibt Auskunft“, darunter auch Titel, die bislang nicht live gespielt wurden, sowie neue überraschende Cover-Versionen und Stücke aus ihren Longplayern „Jetzt singt sie auch noch!“, „Nochmal, nur anders“ und „Bekannt aus Funk und Fernsehen“.

Durch den Abend führt die Entertainerin selbstverständlich selbst. Zusammengehalten wird die kurzweilige Show von jeder Menge Anekdoten aus dem bewegten Leben von Deutschlands beliebtester Moderatorin.

