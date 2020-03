Umfrage zum Coronavirus bei Veranstaltern in der Metropolregion

Mannheim.

Fritjof von Gagern, Präsident der Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters

"Wir verfolgen aufmerksam die Hinweise der amtlichen Stellen/ des Koch-Institutes, sehen aber momentan keine Veranlassung, die Akademiekonzerte abzusagen. Die Gefährdungslage rechtfertigt das aus unserer Sicht nicht."

Stefan Schornstein, S-Promotion (u.a. Bülent Ceylan, Mario Barth)

"Ich kann grundsätzlich die Hysterie nicht verstehen, da es hier um einen Virus geht, der in erster Linie nicht lebensgefährlicher ist als andere Viren. Die derzeitige Grippewelle hat bisher mehr als 250 Tote gefordert, durch den Krankenhauskeim kommen mehr als 25.000 Menschen im Jahr um ihr Leben, 9.800 Personen kommen durch Haushaltunfälle ums Leben und hier wird ein Alarm ausgelöst, den niemand verstehen kann, da dies in keinem Verhältnis steht !!!

Dies ist sicherlich auch unseren Politikern zu verdanken, die durch Ihre Ausführungen die Menschen immer mehr verunsichern und einfach Angst schüren, zudem wird es durch die Medien am Anfang in minütlichen, dann stündlichen Meldungen propagiert, als würde uns die Apokalypse bevorstehen. Dies ist wohl kontraproduktiv für unsere Wirtschaft allgemein, nicht nur für unsere Branche, die natürlich auch darunter leidet und von eventuellen Veranstaltungsabsagen betroffen sein könnte. Über die Entscheidung der Schweiz, Veranstaltungen über 1000 Besucher auszusetzen, braucht man wohl keine Worte zu verlieren: Bis 999 Personen darf gehustet und angesteckt werden, hier sieht man doch ganz deutlich, dass das Krisenmanagement auch hier ein Fremdwort ist, da es weder in der Schweiz noch in Deutschland bisher Todesopfer gibt und wenn, es in keinem Verhältnis zu anderen Krankheiten steht.

Man muss sich meiner Meinung nach fragen, wer Interesse an einer deutlichen Rezession in Europa hat und warum unsere Politiker da mitspielen !!!

Warum sagt unser Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Sachlage hätte sich geändert und auf Deutschland rollt eine Epidemie zu, er hätte sich auch so ausdrücken können, da es in Deutschland die ersten Corona-Fälle gibt, hat sich die Sachlage etwas geändert und es müssen präventiv einige Vorkehrungen getroffen werden !!!

Dazu kommt, dass man von unserer Bundeskanzlerin bisher kein Statement in irgendeiner Weise gehört hat, gerade ihr Auftrag ist es, das Volk zu beruhigen und Krisenmanagement zu betreiben, aber auch hier Fehlanzeige!!!

Von unserer Seite aus sind wir versichert, die Veranstaltungen würden dann verlegt werden und die Karten behalten dann Ihre Gültigkeit, wie es bei anderen Verlegungen auch Standard ist. Sicherlich entsteht dem Veranstalter, bzw. der Versicherung ein Schaden, der dann juristisch geklärt werden müsste, ob die Absage generell aufgrund eines ähnlichen Grippevirus abgesagt werden durfte, hier auch meiner Meinung eine Absage nicht im Verhältnis steht

Ich war zuletzt im Palazzo in Mannheim, der übrigens für mich, das beste Programm in den letzten Jahren geboten hat!!! Von Verunsicherung der Leute war hier keine Spur , die Auslastung betrug 100 Prozent. Auch bei unseren 8 Veranstaltungen am Wochenende gab es bis auf ein paar Nachfragen hinsichtlich der Hygiene keine große Unsicherheit. Noch hält sich dies in Grenzen, jedoch durch weitere Verunsicherung durch Politik und Medien, wird sich dies sicherlich auch bei uns drastischer niederschlagen.

En Hilfsprogramm für die Livebranche wäre bei Ausweitung der Panik und drastischen Einbrüchen der Branche sicherlich wünschenswert, jedoch eher unrealistisch. Die verantwortlichen Personen sollten eher mal darüber nachdenken, was sie wirtschaftlich gerade anrichten (wir sprechen hier momentan über einen Grippe-ähnlichen Virus, so wird es uns dargestellt ) und vielleicht sollten sie auch mal die Abhängigkeit zum asiatischen Markt (Just-in-Time Lieferungen) generell überdenken, das würde ich mir wünschen."

Daniel Hopp (SAP Arena)

"Es besteht grundsätzlich eine Verunsicherung in der Bevölkerung und ein eher defensiveres Kaufverhalten. Wir hoffen, dass sich die Entwicklung legen und sich die Lage insgesamt beruhigen wird. Sollte es zu Absagen kommen, ist der Erstattungsanspruch grundsätzlich gegeben, aber dennoch im Einzelfall zu prüfen. Ob ein Hilfsprogramm für die Livebranche wünschenswert beziehungsweise realistisch ist, kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Die kommenden Wochen und die weitere gesamtgesundheitspolitische Lage in der Welt werden uns den Weg zeigen."

Bastian Fiedler (m:con, Rosengarten)

"Für die m:con – mannheim:congress GmbH steht die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle, daher beobachten wir die Entwicklungen sehr genau. Wir stehen im täglichen Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mannheim und setzen die empfohlenen Maßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit, des Robert Koch Institutes und der WHO im Congress Center Rosengarten um. Für Veranstaltungen besteht nach aktueller Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums keine Gesundheitsgefährdung für Teilnehmer. Da es bislang keine behördliche Anordnung zur Absage von Veranstaltungen gibt, setzen wir diese in unserem Haus wie geplant um. Die Gefährdung der Existenz der m:con sehen wir daher zum aktuellen Zeitpunkt nicht."

Andreas Roth (Roth & Friends, u.a. Dieter Nuhr)

"Sie sollten diese Fragen vielleicht besser in 14 Tagen oder in drei Wochen stellen. Wir stellen bei unseren Kunden keine Verunsicherung fest: Bei Felix Lobrecht und Torsten Sträter blieben am Wochenende kaum Plätze frei. Auch wirtschaftlich müssen wir uns keine Sorgen machen. Auch wenn es natürlich nicht schön wäre, wenn man Zeit, Arbeit und Geld in Veranstaltungen investiert, wenn die dann alle abgesagt würden. Aber das ist bei uns gut abgesichert, die Kunden müssen sich da keine Sorgen machen."

Thorsten Riehle (Capitol)

"Derzeit spüren wir in der Hauptsache eine gewisse Verunsicherung bei unseren Besuchern. Es gibt vereinzelt Fragen, ob Veranstaltungen abgesagt werden. Das hält sich aber in Grenzen. Im Regelfall kommen zwei bis vier Prozent der Besucher, die Karten gekauft haben, nicht zu der Veranstaltung. Diese Zahl ist am letzten Wochenende auf 15% angestiegen. Das ist alles noch in einem Rahmen, der nicht existenzbedrohend ist. Der BDKV hat in seinem Schreiben an den Bundeswirtschaftsminister den Fall geschildert, bei dem Veranstaltungen über Wochen aufgrund einer erhöhten Gefährdungslage von Amtswegen abgesagt werden. Das wäre, nicht nur für uns, existenzbedrohend. Hier bräuchten auch wir staatliche Hilfe, ähnlich wie das der produzierenden Industrie in Aussicht gestellt wurde. Dafür setzt sich unser Verband richtigerweise ein. Wenn es soweit kommen sollte, dass der Staat Veranstaltungen untersagt, ist er auch in der Pflicht, dafür gerade zu stehen.

Höhere Gewalt lässt sich in der Veranstalterhaftpflicht nicht versichern. Dazu braucht es eine Ausfallversicherung, die letztlich nur die Schäden aus der einzelnen Veranstaltung abdeckt. Da wir aber zusätzlich das Capitol betreiben, haben wir darüber hinausgehende Risiken, die sich darüber nicht abdecken lassen. In unserem Fall braucht sich bei einer Absage unserer eigenen Veranstaltungen niemand Gedanken zu machen, dass er sein Kartengeld nicht zurück erhält. Bei uns sind die Einnahmen der Kartengelder auf Treuhandkonten deponiert und somit aus dem normalen Geschäftsverlauf separiert. Das handhabt jeder Veranstalter jedoch unterschiedlich. Aber: bei Absagen in dieser Dimension wird es in den meisten Fällen nicht zu Absagen, sondern eher zu Verschiebungen kommen. Das ist im Interesse der Künstlerinnen und Künstler und der Agenturen. Insofern wird die ausgefallene Veranstaltung mit großer Wahrscheinlichkeit nachgeholt."

Heidelberger Frühling

"Natürlich denken wir darüber nach und sind ständig damit beschäftigt, Eventualitäten durchzuspielen. Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut, mit den Behörden, dem Gesundheitsamt und der Stadt Heidelberg. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Bei Risiken muss man auch in Erwägung ziehen, Veranstaltungen abzusagen."

Kunsthalle Mannheim

"Wir halten uns an die Vorgaben der Stadt. Es ist nicht geplant Veranstaltungen abzusagen. Wir halten die Lage weiter im Blick und vertrauen auf die Empfehlungen der Stadt."

Community Art Center Mannheim

"Es gibt keine Absagen von Ausstellungen. Wenn Schauspieler erkältet sind, fallen sie eher aus. Wir waschen uns vermehrt die Hände."

Planetarium Mannheim

"Wir halten uns an die Empfehlungen der Stadt, die auf der Homepage vorgegeben werden. Es gab besondere Anweisungen an die Mitarbeiter bezüglich des Händewaschens. Wir reinigen jetzt die Türgriffe des Publikumsraums."

Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen

"Wir haben alle Toiletten mit Desinfektionsmittel ausgestattet. Wir beobachten die Lage."

Kunstverein Ludwigshafen

"Es werden keine Ausstellungen abgesagt, da kein Massenandrang besteht. Wir halten Abstand zu den Besuchern."

Theater im Pfalzbau Ludwigshafen

"Wir verhalten uns normal und haben keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen getroffen."

Friedrich-Ebert-Haus Heidelberg

"Wir halten uns an die empfohlenen Hygienevorschriften: Abstand halten, in den Arm husten und Hände desinfizieren."

Luxor-Filmpalast Heidelberg

"Wir haben keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen."

Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft e.V.

Schon Ende Februar hatte Jens Michow, Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), aufgrund der Angst vor dem Coronavirus einen "erheblichen Einbruch" bei den Kartenverkäufen gemeldet und vor einem drohenden "wirtschaftlichen Kollaps" vieler Unternehmen im Falle behördlich angeordneter Konzert- und Veranstaltungsabsagen gewarnt. Und forderte in diesem Fall staatliche Unterstützung für seine Branche. Das wurde postwendend vom Bundeswirtschaftsministerium zurückgewiesen. Inzwischen unterstützen der unter anderem der deutsche Musikrat und Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Forderung nach einem Krisenfonds. In einer Umfrage dieser Redaktion beschreiben einige zentrale Veranstalter und Häuser der Metropolregion ihre jeweilige Lage überwiegend so, dass die Verunsicherung zwar durchaus zunehme, aber noch keine existenzbedrohenden Ausmaße annehme. Außerdem schildern sie ihre Vorsichtsmaßnahmen

Momentan rechnen wir, orientiert an der Einschätzung der Gefahrenlage des Robert-Koch-Instituts, nicht mit Veranstaltungsabsagen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt. Aktuell kann man daher auch noch nicht von einer Existenzbedrohung sprechen. Sollte es aber zu Absagen kommen, trifft es uns an vielen Stellen gleichzeitig – da dann unsere Theater leer stehen und wir unsere Tourneeproduktionen nicht spielen können. Sollte es dazu kommen, wäre das natürlich keine einfache wirtschaftliche Situation für uns.

Im Falle einer behördlichen Veranstaltungsabsage aufgrund des Coronavirus wäre das Höhere Gewalt und dem Gast wird der volle Kaufpreis erstattet. Momentan erhalten wir vereinzelt Nachfragen seitens unserer Zuschauer, die Sicherheit und Hygienemaßnahmen auf unseren Veranstaltungen betreffen. Eine allgemeine Verunsicherung können wir derzeit nicht bestätigen.

Sollte es zu massiven Umsatzeinbrüchen kommen, wäre ein Hilfsprogramm wünschenswert. In der Politik wird derzeit über ein Konjunkturpaket diskutiert. Wenn sich die Lage so verschlechtern sollte, dass dieses wirklich zustande kommt, sehen wir keinen Grund, warum die Kulturbetriebe davon ausgeschlossen werden sollten. Die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft ist weltweit einzigartig – diese gilt es zu schützen.

Nachdem in Norditalien und der Schweiz größere Musik- und Sportveranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen und auch in Deutschland bereits erste Messeveranstaltungen abgesagt wurden, bangen auch die deutschen Konzert- und Tourneeveranstalter um ihre Existenz. „Wir beobachten bereits seit einigen Tagen einen erheblichen Einbruch bei den Kartenverkäufen und Inhaber von Karten versuchen zunehmend, diese gegen Erstattung des Eintrittsgeldes zurückzugeben“ sagt Prof. Jens Michow, geschäftsführende Präsident des Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) e. V. „Sofern wir zukünftig Veranstaltungen aufgrund behördlicher Anordnungen ausfallen lassen müssen, droht zahlreichen Veranstaltungsunternehmen der wirtschaftliche Kollaps“. Zwei börsennotierte Unternehmen des Wirtschaftszweiges hätten bereits Kurseinbrüche in zweistelliger Höhe hinnehmen müssen. In der Veranstaltungsbranche sind rund 3.000 selbstständig tätige Inhaber von Veranstaltungsunternehmen, sowie rund 30.000 sozialversicherte und geringfügig Beschäftigte tätig. Der Wirtschaftssektor nimmt die Spitzenstellung innerhalb der Wertschöpfungskette der Deutschen Entertainmentmärkte ein. Gemäß letzter Marktstudie, die von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des BDKV durchgeführt wurde, beträgt der Umsatz mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen jährlich rund 5 Mrd. Euro. Die durch Musikveranstaltungen induzierten Ausgaben im Musiktourismus summieren sich auf weitere rund 5 Mrd. Euro pro Jahr. Allein auf Hamburg entfallen mit 2,3 Millionen fast so viele Musik-Kurzurlaubsreisen wie auf Berlin (1,2 Mio), München (0,6 Mio), sowie Stuttgart und Dresden (je 0,3 Mio) zusammen.

„Die flächendeckende Absage von Musik- und sonstigen Veranstaltungen werden viele Veranstalter wirtschaftlich nicht überleben“ befürchtet der Verbandspräsident. „Die Auswirkungen für unsere Wirtschaft wären erheblich, denn betroffen wären auch die Künstler, sowie die zahlreichen vom Veranstaltungsgeschäft abhängigen Dienstleister – angefangen mit Hallenbetreibern, Technik-Verleihern, Sicherheitsunternehmen, sowie vielen anderen Unternehmen, die mittelbar bzw. unmittelbar an der Wertschöpfungskette beteiligt sind.“

Der BDKV hat sich zwischenzeitlich an das Bundesministerium für Wirtschaft gewandt und auf die zu erwartenden Probleme hingewiesen. „Für den Fall der Fälle benötigen wir dringend ein Hilfeprogramm, welches schnell greifen muss“ sagt Michow. „Vor allem aber hoffe ich, dass die maßgeblichen Behörden in jedem Einzelfall sehr behutsam prüfen, ob die Anordnung einer Veranstaltungsabsage tatsächlich aufgrund einer konkreten und nicht nur abstrakten Gefährdungslage tatsächlich zwingend erforderlich ist“.

Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft wurde zum 1. Januar 2019 durch Fusion der beiden Verbände bdv Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e.V. und Verband der Deutschen Konzertdirektionen e.V. (VDKD) gegründet. In dem Berufsverband der deutschen Live Entertainment Branche sind über 500 Agenturen, Tournee- und Konzertveranstalter zusammengeschlossen. Die Veranstaltungsbranche erwirtschaftet jährlich mit 113,5 Millionen verkauften Tickets einen Gesamtumsatz von rund fünf Milliarden Euro.