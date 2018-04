Umstritten, aber wirkungsvoll

Anzeige

Eine Minute und 46 Sekunden – so lange dauert es, bis die erste Zuschauerin die Flucht antritt. Da hat ein maskierter Mob mit tätowierten Hakenkreuzen gerade einen unbescholtenen Mann mit Knüppeln niedergestreckt und zieht „Wir sind das Volk!“-skandierend von dannen. Mit ihrem wütenden Türknall glaubt sich die Flüchtige im Recht – und wird nicht die Letzte bleiben, die sich an diesem Abend gewaltig täuscht.

George Tabori und Serdar Somuncu Der Theater-Stoff „Mein Kampf“ wurde vom ungarischen Dramatiker George Tabori als Farce verfasst und 1987 im Wiener Burgtheater uraufgeführt Das Stück thematisiert die frühen Jahre Hitlers in Wien, in denen er verzweifelt versucht, an der Kunstakademie aufgenommen zu werden, aber scheitert. Durch den Juden Schlomo Herzl in einem Männerwohnheim psychisch aufgerichtet, entfaltet er seinen Fanatismus und findet für seine radikalen Ideen erste Fürsprecher. Regisseur Serdar Somuncu hatte bereits vor der Premiere für Aufregung gesorgt, weil er die Premiere am 20. April, Adolf Hitlers Geburtstag, ansetzte und Besucher dazu anhielt, wahlweise mit Hakenkreuzbinde oder Davidstern zu erscheinen. Der 1968 in Istanbul geborene Kölner Somuncu erregte erstmals Aufmerksamkeit, als er ab 1996 mehr als 1400 Mal Hitlers „Mein Kampf“ als szenische Lesung vortrug. Weitere Termine: 24., 26., 28. April sowie am 3., 4. und 5. Mai. Karten unter 07531/90 01 50. mer

Denn tatsächlich gibt es viel zu sagen über 96 Minuten „Mein Kampf“ in Konstanz, die bereits vorab in einer Flut an Sensationsberichterstattung versanken und in Regisseur Serdar Somuncu einen Schuldigen für die Empörungsgier suchten. Gewiss: Es lässt sich trefflich darüber diskutieren, ob man George Taboris Farce ausgerechnet am 20. April, Hitlers Geburtstag, auf die Bühne bringen muss. Dass ein kommunales Theater sich erdreistet, seinen Zuschauern wahlweise mit Hakenkreuzbinde freien Eintritt zu gewähren oder mit Davidstern die Opferrolle des Holocausts zuzuweisen, kann man fragwürdig finden.

Gerichte wurden bemüht

Schaden verursachte damit jedoch nicht nur die künstlerische Leitung um Intendant Christoph Nix, weil Gerichte klären mussten, ob harte Satire erlaubt bleibt. Sondern auch Konstanz’ Kulturbürgermeister Andreas Osner, der sich noch kurz vor Vorstellungsbeginn im Gespräch mit dieser Zeitung dazu hinreißen ließ, von einer „Verhöhnung Taboris“ zu sprechen, „die jede Kunst in den Hintergrund“ stelle. Dass er zum Erfüllungsgehilfen der eigenen Kritik wird, indem er eine Inszenierung „aufs Schärfste“ zurückweist, die er selbst boykottiert, scheint dem Dezernten reichlich egal. Dem trockenen Humoristen Tabori hätte das alles gewiss köstlich amüsiert.