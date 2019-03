Umwerfend virtuos

Im wirbelnden Tanz der Finger über das Akkordeon wird „Tournicoti“ zu einer funkelnden Karussellfahrt, die ihren Zuhörer zwischen melancholischem Zauber und melodischer Zuckerwatten-Süße einspinnt: Eines der wunderbaren Lieder, welche die französische, in Köln lebende Akkordeonistin Lydie Auvray bei ihrem Konzert in der proppenvollen Mannheimer Klapsmühl’ präsentiert. Sie tritt in Trio-Besetzung mit den famosen Musikern Eckes Malz (Keyboard und Percussion) und Markus Tiedemann (Gitarren und Bass) auf - die beide auch einige der Stücke komponiert haben, die sich im Programm wiederfinden.

Dieses hört auf den Titel „Musetteries“ und verweist auf Auvrays gleichnamige CD von 2015; aber zugleich spielt sie Werke aus ihrer gesamten mehr als vier Jahrzehnte und 20 Alben umspannenden Karriere. Und wie Auvrey sie spielt, ihre Musetten-Walzer und Tangos und anderen, sich in viele stilistische Regionen der Welt verzweigenden Weisen! Mit umwerfender Virtuosität, mit Herz, Hingabe erklingen Stücke wie „Das Meer“, das einen Salz, Wind und Wellen spüren lässt.

„Seifenblase“ am Ende

Oder „Pour Toi“, das voller Gefühl ihrem Vater gewidmet ist, „Le Chien Ricanant“, das leichtfüßig groovt. Auvrey flicht orientalische Elemente („Couscous“), Cajun-Klänge („Colinda“) und karibische Rhythmen („Madinina“) in ihre meist instrumentalen, bisweilen auch mit schöner Stimme gesungenen Lieder und hat mit Serge Gainsbourgs „L’accordéon“ auch eine Fremdkomposition im Programm, das nach zwei Stunden mit dem feinen Stück „Seifenblase“ unter viel Applaus endet. mav

