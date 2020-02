Die Badische Landesbibliothek und das Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) sowie die Badische Bibliotheksgesellschaft zeigen ab Freitag, 7. Februar, bis zum 25. April im Gebäude der BLB (Erbprinzenstraße 15) in Karlsruhe die Ausstellung „Egon Eiermann Digital“.

Die Ausstellung des saai zeigt bislang unbekannte Fotografien und gibt Einblick in das Schaffen des Architekten Egon Eiermann (1904-1970). Dessen Werkarchiv aus mehr als 30 000 Objekten wird gegenwärtig im saai digitalisiert, um künftig der Öffentlichkeit besser zugänglich zu sein.

Egon Eiermanns Gebäude sind Klassiker der Moderne. Ihr Schöpfer zählt zu den bedeutendsten Architekten der Nachkriegszeit in Deutschland. Schon in den 1930er-Jahren wurde er durch den Bau moderner Villen in Berlin und seiner Umgebung bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg schuf er mit der Taschentuchweberei im baden-württembergischen Blumberg ein Symbol für den Wiederaufbau.

Gemeinsam mit dem Architekten Sep Ruf (1908-1982) präsentierte Eiermann auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel mit dem Deutschen Pavillon eine neue, transparente und weltoffene Bundesrepublik. Durch die Errichtung eines vierteiligen Ensembles um die 1943 größtenteils zerstörte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin verlieh er der Stadt ein neues Wahrzeichen.

Eiermann wirkte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Buchen; von dort stammte seine Familie und dort ist auch seine Grabstätte. In dieser Zeit entwickelte Eiermann zusammen mit dem Hettinger Pfarrer Heinrich Magnani das Konzept von Siedlungshäusern mit einer einfachen, aber funktional ausgefeilten Architektur. Verwirklicht wurden sie in Hettingen und in Buchen am Gückelberg. In Buchen hat Egon Eiermann zudem den Anbau des Hotels „Prinz Carl“ entworfen und gebaut. In den fast 25 Jahren, die Eiermann an der Technischen Hochschule Karlsruhe lehrte, bildete er eine Schule der modernen Architektur, die ihren Lehrer bis heute verehrt. Zu der Ausstellung in Karlsruhe gibt es eine Reihe von öffentlichen Führungen. Termine unter www. blb-karlsruhe.de im Internet. str

