„Und Korrupte gehen Skifahren“

Schon nach seiner Anklage und auch nach dem ersten Urteil fanden vor allem auf Mallorca viele Solidaritäts- und Protestkundgebungen statt. Dass gegen den Rapper eine so harte Strafe verhängt werden konnte, macht ein 2015 in Kraft getretenes Gesetz zur öffentlichen Sicherheit möglich – von kritischen Medien und im Volksmund wird es nur „Ley de la mordaza“, „Knebelgesetz“, genannt. Das Urteil gegen den Mallorquiner vergleicht die „Plattform für den Schutz der Informationsfreiheit“ (PDLI) mit der Hexenverfolgung vergangener Jahrhunderte in Spanien. „Es ist haarsträubend, dass man im 21. Jahrhundert etwas beiwohnen muss, das der Inquisition ähnelt“, wird geklagt.

Schon „seit einiger Zeit“ erreiche „die Verfolgung der Meinungsfreiheit in Spanien unerträgliche Ausmaße“. Das Verfassungsgericht kann Valtonyc noch anrufen, seine Erfolgschancen werden aber als gering eingestuft.

