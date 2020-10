"Und morgen die ganze Welt" - in Mannheim gedrehter Film ist deutscher Oscar-Beitrag

München.Der unter anderem auch in Mannheim gedrehte Spielfilm "Und morgen die ganze Welt" von Julia

von Heinz geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Der Streifen wurde unter zehn Bewerbern als Kandidat für die Kategorie "International Feature Film" des besten internationalen Spielfilms ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mit.

"Und morgen die ganze Welt“ ist der fünfte Kinofilm der 1976 geborenen von Heinz, der 2015 mit der Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“ ein veritabler Publikumshit gelang. Ihr sehr persönliches Drehbuch zu „Und morgen die ganze Welt“ – „der Film speist sich aus eigenen Erlebnissen, obwohl er nicht autobiografisch ist“ – schrieb sie gemeinsam mit Lebenspartner John Quester. Luisa (Emde) heißt ihre Heldin, Jurastudentin im ersten Semester, Spross einer Landadelsfamilie. Dank der Fürsprache einer alten SchulfreundinIn zieht sie in ein von einer Antifa-Gruppe besetztes Haus ein. Zum Ärger vieler ihrer Mitbewohner, die ihr ob ihrer Herkunft misstrauen. Umso mehr engagiert sie sich in der autonomen Szene. Doch das ist ihr bald zu wenig.

Sorgfältig werden die Figuren eingeführt, präzise ist das Milieu gezeichnet, in dem sie agieren. In diesem Zusammenhang erweist sich Mannheim – hier steht das von den jungen Leuten okkupierte Gebäude – als facettenreicher, spannender Schauplatz, speziell die Gegenden Jungbusch und Neckarstadt-West. Der Antifa-Alltag wird einem in der ersten Hälfte nähergebracht, dann mutiert das Werk zum spannungsreichen, streckenweise aber doch zu spekulativen Thriller.

