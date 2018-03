„Unerhörtes Werk!“ in diskretem Glanz

Anzeige

„Endlich ist es rum!“, sagt Alexander Wischniewski. Als kundiger Wagnerianer steht er nicht im Verdacht, fünfeinhalb Stunden Wagner-Klang als Zumutung zu empfinden. Der NTM-Kassenleiter meint Anderes: den Rummel um den Vorverkauf für Mannheims beliebten Karfreitagsklassiker, der das Kartenbüro alljährlich an seine Belastungsgrenze führt. Zwischen voll und voll, das wissen nicht nur trinkfreudige Zecher, gibt es einen großen Unterschied. „Ausverkauft“ wäre für diese Wiederaufnahme von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ eine echte Untertreibung. Selbst für Opernchef Albrecht Puhlmann bleibt nur ein Stehplatz in der Intendantenloge. Voller als voll ist die 140. Vorstellung von Hans Schülers Inszenierung aus dem Jahre 1957 freilich im 61. Jahr, hat der Wagnerverband Mannheim-Kurpfalz unter Monika Kulczinski, doch Spenden gesammelt, um die älteste durchgängig gespielte Wagner-Inszenierung der Welt nicht nur bühnentechnisch wieder sicherer zu machen, sondern sie auch in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Thommy Mardo hat die alten Glasplatten fotografiert und retuschiert. „Sieht man das auch?“, war die Frage, die Kenner der Inszenierung umtrieb. Und wie!

Schon der Wald vor der Gralsburg hat in der ersten Szene durch geschärfte Konturen der Baumstämme an räumlicher Tiefe gewonnen. Zur Verwandlungsmusik, dem fast filmisch begleiteten Aufstieg zur Burg, machen wir einen zarten (Himmel-)Blaustich zwischen Stämmen und aufstrebenden Felsen aus, den man schon fast vergessen hatte. Besonders profitieren auch die stilisierten romanischen Lichtbögen der Gralsburg von der Überarbeitung, die farblich nun wieder mehr ins Gelbgoldene gehen - und dadurch merklich an Plastizität gewinnen.

Am Markantesten ist eine wiederhinzugewonnene Prise Karmesinrot bei den Blüten-Projektionen zu Beginn des zweiten Aufzugs, die dem neckischen Treiben der Blumenmädchen (Amelia Scicolone, Estelle Kruger, Iris-Maria Soyer, Iris Kupke, Ludovica Bello und Julia Faylenbogen) mehr florale und erotische Strahlkraft verleihen. Das gilt auch für die sich lodernd aufspreizenden Blütendolden, die Kundrys Verführungskünste in Doppelprojektion auf Gaze und Hintergrund, wesentlich sinnlicher begleiten, als die verblassten Altrosa-Töne der letzten Jahrzehnte.