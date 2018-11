Unermessliches musikalische Spektrum

„The Best of Jethro Tull - 50th Anniversary by Ian Anderson“: Ein halbes Jahrhundert Jethro Tull! Zu diesem Anlass ist natürlich eine große Tournee fällig und so geht Bandleader und Gründungsmitglied Ian Anderson mit seiner Band 2018/19 auf Tour um die Welt. Am Sonntag, 5. Mai, präsentieren Jethro Tull ihre großen Erfolge wie „Living in the Past“, „Aqualung“ und selbstverständlich „Locomotive Breath“ um 20 Uhr auch in Heilbronn in der Harmonie.

Es war der 2. Februar 1968 im weltberühmten Marquee Club in der Wardour Street, als Jethro Tull erstmals unter diesem Namen auftraten. Die Gruppe sollte zu einer der erfolgreichsten und beständigsten Bands ihrer Ära werden und mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit das kulturelle, kollektive Bewusstsein der Menschen erweitern. Das Debut-Album „This was“ wurde im selben Jahr veröffentlicht. Gründer, Frontmann und Flötist Ian Anderson wurde dadurch mit Recht die Ehre zu teil, die Flöte als Hauptinstrument in der Rockmusik einzuführen. Jethro Tull gehören zu den meistverkauften Progressive Rock Künstlern aller Zeiten und ihr unermesslich vielfältiges, musikalisches Spektrum umfasst Folk, Blues, Classic sowie Heavy Rock. Die Jubiliäumskonzerte werden einen breitgefächerten Materialmix aufweisen, von denen einige Stücke durch die Anfangszeit geprägt werden, bis hin zu den „heavy hitters“ der späteren Tull-Alben „This Was“, „Stand Up“, „Benefit“, „Aqualung“ „, Thick As A Brick“, „Too Old To Rock And Roll: Too Young To Die“, Songs „From The Wood“, „Heavy Horses“, „Crest Of A Knave“ und sogar ein Hauch von „TAAB2 von 2012“.

„Normalerweise habe ich es ja nicht so mit Geburtstagsfeiern“, erklärte Anderson im Vorfeld seiner weltumspannenden Gastspielreise, „aber zu diesem besonderen Anlass will ich ausnahmsweise über meinen Schatten springen. Die Erinnerungen an das, was wir in unserer Frühzeit auf die Beine gestellt haben, ist ein Schatz, dessen ich mir sehr wohl bewusst bin.“

