Ungeschriebenen Gesetzen zum Trotz

Zum Abendbrot bei Kerzenschein hat der Zeitraumexit geladen, um zu zeigen, dass es als Kultureinrichtung mit festem Spielplan zurück ist. Denn in den vergangenen neun Monaten entschied dort im Projekt „Artfremde Einrichtung“ nicht der künstlerische Leiter des Hauses, Jan-Philipp Possmann, über das Programm, sondern Mannheims Bürger.

Monatlich wechselnd und nach basisdemokratischer Entscheidung durften die Räume für alles genutzt werden: Zwei Teenager starteten etwa ein Projekt, in dem man gemeinsam ein Theaterstück erarbeitete, oder ein Team entwickelte den Ikosaeder, ein Schutzraum für Obdachlose. Das ist Kunst also im offensten Sinne, kann sich doch so die ganze Stadtgesellschaft in einen künstlerisch-schaffenden Prozess einbringen.

„Man merkt erst da, wie schwierig es ist, sich von bestimmten, verinnerlichten Regeln abzulösen“, sagt Stephanie Staib, Sprecherin des Zeitraumexits. „Doch das trägt zum Verständnis des politischen Prozesses bei: Warum dabei oft nur ein Kompromiss herauskommt.“ Denn das Arbeiten auf neuem Terrain ist so einfach nicht. Auch darum geht es immer wieder bei dem für jeden offenen Abendbrot, die regelmäßig stattfindende „Stulle mit Aussicht“, bei der das kommende Monatsprogramm des Zeitraumexits besprochen wird.