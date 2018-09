Ungestüme Virtuosität im Ella & Louis

Ungewöhnlich unfestlich ist diese Eröffnung geraten. Einer spricht. Die Band spielt. 100 Zuhörer sind glücklich. Das war’s. Der Sprecher: Clubbetreiber Thomas Siffling. Die Band: Nils Wogram mit seinem Trio Nostalgia. Braucht es mehr Worte?

Vielleicht schon. Immerhin ist es schon ein bisschen historisch, dass Mannheim ab sofort einen recht schicken Jazzclub an einem so exponierten Ort hat wie unter dem Rosengarten. Immerhin gibt es dort zweimal die Woche Live-Konzerte und ansonsten dreimal Live-Piano. Immerhin ist der, der den Club betreibt, Mannheims bekanntester und erfolgreichster Jazzer. Und das, was er spricht, wirkt zwar sympathisch unprätentiös, aber durchaus sehr lustig. Man müsse schon frisch geduscht in seinen Club kommen, sagt Siffling da zu Beginn, einfach weil: „Sie sitzen da ja eng am Tisch mit fremden Leuten.“

Die Aufregung ist ihm anzumerken, obwohl das nicht nötig wäre, denn mit Nils Wograms Trio hat Siffling eine internationale und sichere Bank in petto. Und Wograms Band spielt gleich anfangs mächtig auf. Mit „Dipper“ (Wasseramsel) vom 2015er-Album „Nature“ geht es mit Walking-Bass von Organist Arno Krijger cool und fast bebop-mäßig zur Sache. Rasantes Tempo, überraschende Breaks, nachvollziehbare Chorusse und - was sonst - tolle Soli.

Ein Hauch 1960er-Rock in der Luft

Durch die Besetzung mit Hammondorgel (samt Leslie) schwebt immer wieder ein Hauch 1960er, -70er-Jahre-Rock durch den Raum. Besonders bei einer Ballade wie „Uncultivated Land“, zu Deutsch: Brache, die mit einem langen Präludieren Krijgers mit viel Feeling durch dunkle b-Moll-Felder moduliert. Vorsichtig. Wabernd. Bluesig. Und dass Wogram mit seinem lockeren und bisweilen fast an die menschliche Stimme erinnernden Posaunensound ein wunderbarer Musiker ist, erkennt man nicht nur an seinen gewandten und virtuosen Improvisationen, sondern auch daran, wie er in vertrackten Stücken wie „Birds“ mit Perioden von ungewöhnlichen 14 Schlägen mit den beiden anderen quasi blind kommuniziert.

Aber einer wie Drummer Dejan Terzic hat es ebenso in sich. In seinem Stück „As Waves Follows Waves“ entsteht gleich zu Beginn ein wundersam fremder, ja fast schon surrealer Trialog zwischen Glockenspiel (Terzic), Orgel und Posaune. Es glitzert. Es schwebt. Es wundert sich die Seele über so viel Farbe von so wenig Instrumentarium. Vor allem dann, wenn Terzic wie aus dem Nichts wilde vulkanische Schlag-Eruptionen in Übergangsteile explodieren lässt. Was für eine ungestüme Virtuosität! In „Sanctuary“ spielt und singt Wogram gekonnt in die Posaune, und das letzte Stück, die Zugabe, ist vielleicht auch das berauschendste: „Solitude“ ist nicht nur eine echt coole Hommage an Duke Ellington mit einer Art Riff-Motto, es enthält auch eher konservative Motive, die fassbar sind und die man deshalb auch mit auf die Straße nimmt. Also: Ein Jazzclub kann feierlicher starten. Aber musikalisch, strukturell und substanziell wohl kaum besser. Chapeau!

Die nächsten Konzerte

Livekonzerte: Heute: Thomas Siffling. 16.9. Vincent Klink (Jazz x persönlich). 17.9. Barabara Lahr & Bernhard Sperrfechter. 18.9. Sebastian Sternal & Claudius Valk Duo (IG Jazz). 24.9. Hotel Bossa Nova. 25.9. Henning Sieverts Symmethree (IG Jazz). 1.10. Jazz Wanted w/Peter Lehel. 2.10. Fola Dada & Rainer Tempel (IG Jazz). 5.10. Flourishless (Jazz im Quadrat - Hautnah). 8.10. Alexandra Lehmler Quartett.

Barbetrieb: Donnerstag bis Freitag läuft Barbetrieb mit Liveklaviermusik. Im September spielen abwechselnd Paul Janoschka, David Heiner und Nicolai Daneck (Info: ellalouis.de). dms

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.09.2018