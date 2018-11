14 Fotos ansehen Ein Bild vom ersten Kritikerkonzert im Jahr 2007. © Dettlinger

Für einen guten Zweck stehen 13 Kritiker aus der Region als Musiker auf der Bühne. Am Mittwoch, 21. November, 20 Uhr, geben sie ein Konzert im Mannheimer Rosengarten. Die Einnahmen gehen an den neugegründeten Delta Musikpreis. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet deren Kulturchef Stefan M. Dettlinger über das Projekt.

Herr Dettlinger, haben einige Ihrer Mitmusiker schon Panikattacken?

Stefan Dettlinger: Natürlich, wir alle schlafen seit Wochen nicht mehr. Warum fragen Sie?

Sie fürchten doch sicherlich, dass im Publikum der eine oder andere Musiker sitzt, der schon einmal Opfer eines Verrisses geworden ist – und nun auf Rache sinnt?

Dettlinger: Wir fürchten das nicht. Wir wissen, dass es so sein wird. Verrisse sind ja sehr selten, und wenn man über Menschen hier vor Ort berichtet, ist immer große Vorsicht geboten. Ich will ja nicht dem Verrissenen samstags auf den Planken begegnen. Das wäre mir zu gefährlich. Aber die Frage ist doch: Wie sollte die Rache überhaupt aussehen? Wollen die Buh rufen? Wollen die Tomaten werfen, wenn wir, was so sicher ist wie das Amen im Vatikan, baden gehen, weil wir alle halt keine Profimusiker sind und genau so wenig irgendetwas besser musizieren wie unsere Fußballredakteure besser kicken als Ronaldo oder Messi?

Möchten Sie mit Ihrem Konzert nicht doch das Vorurteil aus der Welt räumen, alle Musikkritiker seien frustrierte Musiker?

Dettlinger: Das ist ein infames Vorurteil! Ich kenne keinen, der das ist. Uns geht es um den Spaß, die Perspektive zu wechseln. Es ist ja auch so: Wir, die Kritiker, sitzen sonst immer bequem im Parkett und hören uns an, wie sich die Menschen auf der Bühne oben bemühen, Menschen unten im Parkett zu begeistern, ihnen ein Ereignis zu bescheren. Nun wird Operndirektor Albrecht Puhlmann im Parkett sitzen und sich den Unsinn anhören müssen, den wir fabrizieren. Und er wird berichten. In dieser Zeitung!

Sind Sie sich wirklich sicher, dass alle auftretenden Kritiker so sattelfest sind, dass nicht jemand auf den Gedanken kommen könnte, es stünden doch 13 frustrierte Musiker auf der Bühne?

Dettlinger: Wie gesagt: Wir sind keine frustrierten Musiker, sondern Journalisten, die einfach verdammt gern auch mal Musik machen. Das ist natürlich nicht so, dass man es, wäre es ein Normalfall, der Öffentlichkeit präsentieren könnte. Dazu sind wir zu schlecht. Aber darum geht es uns nicht. Außerdem gibt es noch einen zweiten, sehr großen Zweck der Sache: Es ist ein Benefizkonzert und wird die Basis für eine neu gegründete und hoffentlich lang bestehende Auszeichnung: den mit 5000 Euro dotierten Delta Musikpreis, den wir mit dem Klangforum Heidelberg gegründet haben.

Sie kennen Frank Zappas Frage: „Gehört Humor zur Musik?“ Wird er, also der Humor, an diesem Abend eine Rolle spielen?

Dettlinger: Humor ist ja schon, dass wir das überhaupt tun. Aber sonst ist es mit dem Humor so eine Sache. Das können nur ganz wenige. Wir sind da, wie Sie wissen, nicht unbedingt Spezialisten. Aber wir werden uns stets, redlich und bis zur Selbstaufgabe bemühen.

Haben Sie bedacht, dass sich bei Ihrem Konzert auch etwas entwickeln könnte, was als unfreiwilliger Humor zu bezeichnen wäre?

Dettlinger: Sie meinen so, wie bei Mister Bean oder der verrückten Sängerin Florence Foster Jenkins? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es das geben wird. Teils bauen wir auch die Fehler in unsere Interpretationen ein (lacht), damit es, wenn wirklich einer passiert, sich so anhört, als sei alles geplant.

Stimmt es, was gemunkelt wird? Sie hätten all jenen Kolleginnen und Kollegen drakonische Strafen im Falle eines Patzers angedroht: wahlweise eine Rezension über das nächste Gastspiel von Helene Fischer oder über ein Konzert mit Zwölftonmusik zu schreiben?

Dettlinger: Ich bin doch kein Despot. Ich bin auch nicht der Chef von det Janze. Wir arbeiten zusammen, und wie erwähnt: Die Patzer sind bei uns immer einkomponiert. Das macht viel mehr Spaß.

Auf welche musikalischen Schmuckstücke darf sich denn das Publikum freuen?

Dettlinger: Es geht von der hehren Klassik bis hin zu verheerend gehässigen Kunst Georg Kreislers, dessen „Musikkritiker“-Text ja das Alpha und Omega eines solchen Abends enthält. Jeder tut, was er nicht kann, und keiner, was er wirklich kann. Aber man wird uns am Ende nicht vorwerfen können: Sie haben es nicht versucht. Wir geben unser Bestes, wissen aber, dass das niemals genug sein wird (lacht). Um es mit Konstantin Wecker zu sagen: Genug ist nie genug, genug kann nie genügen. So ist es mit unserem Üben.

