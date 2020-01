Unsachliches Sachbuch

Geschliffene Texte liefert Frederic Hormuth auch in Buchform. © Klügl

Frederic Hormuths Texte zählen zum Geschliffensten, was das Kabarett in der Metropolregion zu bieten hat. Dementsprechend ist es eine reine Freude, sich Teile seines jüngsten Programms „Bullshit ist kein Dünger“ in Buchform zu Gemüte zu führen. Angereichert durch passende Teile der Vorgängershow „Halt die Klappe, wir müssen reden“. Seine etwas hochgestochen anmutendende Zielsetzung löst der

...