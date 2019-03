"Unser Blauer Planet" überzeugt in SAP Arena

Überwältigende Unterwasseraufnahmen, große Melodien und ein mitreißend aufspielendes Orchester: „Unser blauer Planet II - Live in Concert“ hat am Samstagabend in der Mannheimer SAP Arena Station gemacht: Moderiert von Dirk Steffens, war es für Musik- und Naturfreunde gleichermaßen ein Erlebnis.

200 Quadratmeter hochauflösende LED-Leinwand, ein großes Orchester mit Chor unter dem Dirigat

...