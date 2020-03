„Unser Job ist es, junge Künstler zu entdecken“

Jana Herzen ist eine der ganz wenigen weiblichen Plattenfirmen-Chefs weltweit. Eine obendrein, deren Firma Motema Music zu den wichtigsten jüngeren Jazz-Labels zählt, das etwa Sänger Gregory Porter entdeckt hat. Zudem ist Herzen eine Sänger-Songschreiberin, die gerade ein neues Album veröffentlicht hat.

Frau Herzen, wieso kamen Sie 2003 auf die Idee, ein Jazz-Label zu gründen? Sie hätten doch mit Hip-Hop viel mehr verkaufen können.

Jana Herzen: (lacht) Ich bin nicht besonders interessiert an Hip-Hop. Außerdem habe ich Motema nicht als Jazz-Label gegründet. Es hat sich organisch so entwickelt. Ich wollte Künstler über Genregrenzen hinweg fördern. Ich selbst bin ja auch keine Jazzmusikerin. Ich wollte Musik präsentieren, die Gehalt hat – wie Fleisch und Kartoffeln und nicht wie Marshmallows. Musik also, die Nahrung für die Seele bietet. Und die wurde von Musikern gemacht, die ihr Metier meisterlich beherrschen, voller Hingabe musizieren und eine Vision vermitteln. Viele Künstler aus der Jazzwelt, mit denen wir zusammenarbeiten, besitzen genau diese Eigenschaften.

Wie kam es, dass Sie den Starsänger Gregory Porter entdeckten?

Herzen: Sein Manager wurde mir empfohlen. Und als er mich eines Tages besuchte, empfahl er mir Gregory. Also hörte ich ihn mir an; er trat in einem kleinen Restaurant mit einem Gitarristen auf, die Leute unterhielten sich, während er sang. Und ich dachte nur: Ist das eine Stimme! Dann brachte er ein Demoband in unserem Büro vorbei. Als ich ihm damals begegnet bin, wusste ich: Das ist ein Riesentalent. Ich nahm ihn unter Vertrag.

Dann kam sein Debüt „Water“?

Herzen: „Water“ wurde ein außergewöhnliches Album. Es brachte Motema die erste Grammy-Nominierung ein. Das änderte einiges für ihn und für uns. Wir liegen jetzt bei 24 Nominierungen und haben fünf Grammys gewonnen.

Mittlerweile ist Gregory Porter bei Blue Note unter Vertrag. Ähnlich erging es Ihnen mit einer weiteren Entdeckung, dem Pianisten Joey Alexander, der jetzt zu Verve gewechselt ist. Ist es nicht frustrierend für Sie, Ihre Stars an die großen Plattenfirmen zu verlieren?

Herzen: Ja, es ist immer traurig, denn man liebt es, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und sie zu promoten. Aber es ist auch eine Auszeichnung für unsere Arbeit, dass sie von den Major Companys übernommen werden. Wir sind ein kleines Label, und unser Job ist es, Künstler zu entdecken und die Dinge bis zu einem gewissen Punkt zu entwickeln. Wenn dann jemand ein wirklich großes Major-Potenzial entwickelt, haben diese großen Firmen eine ganz andere Reichweite. Es ist dann das Beste für alle, wenn solche Künstler dorthin gehen, wo sie Chance haben, noch größer zu werden. Ich werde mich aber immer geehrt fühlen, diese beiden Talente entdeckt zu haben.

War es für Sie als Frau schwer, sich im Musikgeschäft durchzusetzen?

Herzen: Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen leiten, haben Sie innerhalb ihrer Firma keine Probleme. Aber gab es Türen, die sich für mich nicht geöffnet haben? Musikclubs, zu denen ich nicht eingeladen wurde? Ich bin mir sicher, dass da einiges passiert ist. Aber mir fällt jetzt kein Ereignis ein, etwa, dass ich eine Zurückweisung erfahren habe, weil ich eine Frau bin. Doch ich reagiere schon sehr sensibel auf Dinge, die Frauen im Geschäftsleben erfahren.

Sie haben ein neues Album veröffentlicht: „Nothing But Love“. Mit seinen Rhythmen – Reggae, Afrobeat, Funk, Walzer, Jazzballade – klingt die Platte, als sei sie durch viele Reisen inspiriert worden. Oder reflektiert sie eher das multikulturelle New York?

Herzen: Beides trifft zu. Ich bin damit gesegnet, die Gelegenheit zu haben, viel zu reisen. Aber ich bin auch in einer Art Vereinte-Nationen-Umgebung aufgewachsen: Meine Eltern waren Wissenschaftler an der Stanford Universität, die Leute aus der ganzen Welt einluden, und die wohnten dann bei uns. Durch das Reisen habe ich dann Gefallen an Weltmusik-Rhythmen gefunden. Ich liebe polyrhythmische Musik.

Die Songs haben alle mit Liebe zu tun, aber sie schildern sie aus der Warte gelebten Lebens. Hätten Sie einen Song wie „Lightening The Load“ auch als 25-Jährige schreiben können?

Herzen: Lustig, dass Sie das sagen. Denn es ist der älteste Song auf der Platte. Ich hab ihn in meinen Zwanzigerjahren geschrieben (lacht).

Oje, da haben Sie mich aber ganz schön verblüfft...

Herzen: Wissen Sie, früher haben Leute zu mir gesagt, ich hätte eine alte Seele. Als Songschreiberin möchte ich das Leben dokumentieren, und das habe ich als junge Frau schon getan.

Das Album wirkt geschlossen wie ein Song-Zyklus. Hat das mit Ihren Erfahrungen im Theater zu tun, wo sie vor Ihrer Zeit bei Motema aktiv waren?

Herzen: Ja. Ich habe 15 Jahre lang am Theater gearbeitet, meistens als Dramaturgin. Und deren Job ist es, bei einem Theaterstück für die Entwicklung einer Geschichte zu sorgen. Für mich ist jeder Song wie ein Mini-Theaterstück. Du willst einen Anfang, einen Mittelpunkt und einen Schluss, und es muss dich irgendwohin führen. Als ich die Songs zusammenführte, habe ich genau in diese Richtung gedacht. Die Songs stammen aus all meinen Lebensjahrzehnten, von den Zwanzigern bis in die Fünfziger. Die Reihenfolge, die richtige Anordnung der Songs, war daher wichtig für mich.

