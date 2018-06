Unterhaltsamen Abend geboten

Anzeige

Ein Potpourri aus Ouvertüren und Opern-Arien von Wolfgang Amadeus Mozart und Christoph Willibald Gluck lieferte einen unterhaltsamen Abend nach dem Staatsempfang mit Ministerpräsident Markus Söder im Kaisersaal der Würzburger Residenz.

Das Mozartfest hatte ein weiteres Highlight geboten. Präsentierte sich doch das La Cetra Barockorchester Basel unter seinem Dirigenten Andrea Marcon mit Höchstleistungen. Und Sopranistin Patricia Petibon verkörperte ihre Rollen in hohem Maße artifizieller Vortragskunst. Mit Schwung und fibrierender Energie meisterte das Orchester die im Ausdruck unterschiedlichen Ouvertüren zu „Le nozze di Figaro“ KV 492, zu „La clemenza di Tito“ KV 621 sowie zu „Mitridate, re di Ponto“ KV 87 von Wolfgang Amadeus Mozart. Demgegenüber fielen Christoph Willibald Glucks Kompositionen aus „Paride ed Elena“, „Armide“ und „Iphigenie en Tauride“ geradliniger aus, wesentlicher und ohne kunstvollere Verstrickungen. Nach der Pause informierte die Sinfonie c-Moll des in Miltenberg geborenen „Mozart aus Franken“ Joseph Martin Kraus seine nicht minder interessante und gefällige Tonkunst. Danach folgten weitere Beiträge von Mozart aus „Idomeneo“ und aus Glucks „Alceste“. Gluck wollte die Oper wieder zu ihrem Ursprung bringen, zu einer Oper, in der menschliche Dramen, Leidenschaft, Schicksalsschläge und urmenschliche Gefühle im Vordergrund stehen, Sopranistin Patricia Petibon erwies sich in der Gestaltung ihrer Arien als kompetente, im Stil der dargebotenen Arien souveräne Künstlerin. Sie konnte mit schöner Stimme ihr Fach auch gestisch, mit intensiver Dramatik und lyrischer Zurücknahme überzeugend ausdrücken, mitten ins Herz gerichtet. Sie sang wahrhaftig, präzise in fein gefügten Koloraturen, hinreißend in der Person und einmütig im Verein mit dem in völliger Harmonie konzertierenden Orchester. Klaus Linsenmeyer