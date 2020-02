Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen

„Wer immer nur den sehen will, der das sagt, was man sowieso schon weiß, der muss keine Satireveranstaltung besuchen – der kann in den Karneval gehen!“, stellt Florian Schroeder klar. Im ausverkauften Mannheimer Capitol sitzen freilich Frauen und Männer, die es lieben, ins Grübeln zu kommen. Jedenfalls brandet immer dann Applaus auf, wenn der Wahl-Berliner entsprechend seines kabarettistischen

...