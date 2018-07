Unterstützung von Lotto

Anzeige

Im Rahmen der Kulturförderung unterstützt Lotto Baden-Württemberg auch in diesem Jahr die Schlossfestspiele Zwingenberg. „Ich war im vergangenen Jahr ganz begeistert von dem kultig-rockigen Musical ‚The Rocky Horror Show’. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Wiederaufnahme und auch auf die weiteren Veranstaltungen der Spielzeit“, sagte Christoph Grüber, Geschäftsführer der zuständigen Regionaldirektion, bei der Übergabe eines Schecks in Höhe von 3500 Euro im Landratsamt. Zum Stand der Vorbereitungen berichtete dann der Vorsitzende des Trägervereins der Festspiele Landrat Dr. Achim Brötel. Man habe beim Musical in diesem Jahr mit der Verpflichtung des bekannten Musicaldarstellers Uwe Kröger noch einmal einen ganz besonderen Akzent gesetzt.

Karten für die Festspiele gibt es online unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de, über das Kartentelefon unter Telefon 06263/45154 und bei den Touristeninformationen der Region.