Unterwegs zum Sinn der Noten

Offenbar gibt es Vergnüglicheres. Jedenfalls sah Alfred Brendel, der an diesem Dienstag seinen 90. Geburtstag feiert, am Klavier häufig so gequält aus, als leide er, als müsse er dem Instrument jede Nuance mühsam abringen. Und zwar inmitten eines penibel durchdachten, höchst anstrengenden Kommentars zu dem, was irgendjemand einst notenreich formuliert hat.

„Nachdenken über Musik“ heißt

...