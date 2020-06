Unterwegstheater zeigt „Artort 20“

Die zweite Veranstaltung des Heidelberger Kunstfestivals Artort im öffentlichen Raum findet am Donnerstag, 25. Juni, unter dem Titel „Making of/Spieglein Spieglein“ mit einer Filmpremiere und einem Live-Auftritt des Ensembles des Unterwegstheaters statt. Ab 22 Uhr laden die Theatermacher Jai Gonzales und Bernhard Fauser wieder auf das Festgelände auf dem Heidelberger Airfield in Kirchheim/Pfaffengrund, in das dortige Pop-up Fahrradkino. Tickets zum Artort Countdown und „Geisterspiele – Fest der Künste“ gibt es online über www.unterwegstheater.de sowie über Reservix. Die Einfahrt zum Military Airfield ist beim Tor am Diebsweg, Ecke Baumschulenweg möglich. rcl

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020