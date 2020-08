Unzerstörbare Musik

Im Jahr 1969 durfte ich in der Stadthalle Speyer mit meinem ersten Rock-Trio als Vorgruppe der englischen Kultband Renaissance auftreten. Matthias Hoffmann, damaliger Promoter, fand es spannend, dass ich mit dem Gitarrenhals am Mikroständer seltsame Sounds absonderte und lud uns mehrere Male ein.

Das zweite Stück des Hauptacts wurde nach einem Flugzeuglärm-Intro von einem unglaublichen Stück am Flügel eröffnet. Später verzahnte sich der E-Bass auf unglaubliche Weise mit den Tasten! Was mir bildungsfern, dörflich aufgewachsenem Jungrocker einen Schock versetzte, war Beethovens Sonata Pathethique... Abgesehen davon, dass Renaissance in dieser Formation einzigartig in ihrer Zeit stand (nach mehreren Umbesetzungen verkam sie dann zur kommerziell erfolgreicheren Soft-Rock-Band), zerschmetterte dieses Erlebnis die Vitrine, in der bis dahin „klassische“ Musik vor meinem Zugriff geschützt war. Beethoven war Nomade und autonom gegenüber seinen Auftraggebern und dem Publikum. Für das als Störmoment durchgezogene cis (Einleitung, Takt 7/8) in seiner „Eroica“ wurde er sicher von vielen Zeitgenossen von Herzen gehasst...

Wie in Gestus und Kontext sich an seiner „Ode an die Freude“ von Teilen des Großkollektivs vergriffen wird, kann Brechreiz erzeugen. Aber selbst in dieser vermeintlichen „Volksnähe“ bleibt er unzerstörbar.

Claus Boesser-Ferrari wurde 1952 im pfälzischen Bellheim geboren. An der Musikschule in Speyer lernte er klassische Gitarre, seit 1992 tritt er als Gitarrensolist weltweit auf und komponiert Bühnenmusik unter anderem für Theater in Mannheim und Zürich. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstags das ganze Jahr über Prominente über ihr Verhältnis zu dem Komponisten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.08.2020