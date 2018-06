Uraufführung von Orkin

Anzeige

Unter der musikalischen Leitung von Sebastian Lastein gibt das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) am 7. Juli ein „Großes Sommerkonzert“. Wie die Veranstalter mitteilen, sind bei dem ab 19 Uhr beginnenden Konzertabend im Hof des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf (Weinstraße 4, Wachenheim an der Weinstraße) unter anderem die Serenade für Streicher in E-Dur (op. 22) von Antonín Dvořák und das Divertimento in D-Dur (KV 136 /125 a) von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. Zudem wird ein Stück des Komponisten Evgeni Orkin, das bislang noch keinen Titel trägt, uraufgeführt.

„Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kulturscheune des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf statt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Klarinettist Sebastian Lastein ist seit Mitte 2017 der neue künstlerische Leiter der Wachenheimer Serenade und stellt sich mit diesem Konzert erstmals als Solist dem Wachenheimer Publikum vor.

Kartenbestellungen und Information über die Touristinformation Stadt Wachenheim unter Rufnummer 06322/958 08 01 (Mo-Fr 10-12.30 Uhr und 14-16 Uhr, Dienstagnachmittag geschlossen) oder per E-Mail unter: touristinfo@vg-wachenheim.de. Zudem können Eintrittskarten auch über den Freundeskreis der Wachenheimer Serenade bezogen werden unter den Rufnummern 06322/95 69 71 oder -66 57 4 sowie im Internet unter: www.wachenheimer-serenade.de. lim