Uriah Heep:„Living The Dream“

Living The Dream. © Frontiers

Nein, so klingen keine Rock ’n’ Roll-Rentner. Der Titel des 25. Albums ihrer jetzt schon fast 50 Jahre währenden Karriere ist Programm: Die britischen Hardrocker, die mit Kollegen wie Deep Purple, Led Zeppelin und Black Sabbath ihre Karriere starteten, leben ihren Traum und machen das, was sie schon immer getan haben: erdigen Rock mit knackigen Gitarrenriffs, röhrenden Orgelsounds und einem bestechend guten Chorgesang. Besonders der Song „Rocks In The Road“ besticht durch grandios schwelgende Soli, die sich Gitarrist Mick Box und Keyboarder Phil Lanzon um die Ohren hauen. Das ist alles nicht neu, klingt aber im Sound frisch und satt. In der Deluxe-Edition gibt’s sogar noch eine Making-Of-DVD samt zweier Musik-Videos dazu. (Frontiers) bjz

Unsere Note: MUNTERMACHER ★ ★ ★ ★