Urkomische Dialoge

Im Schwabenländle sollte die Welt noch in Ordnung sein. Doch dass auch in einem beschaulichen Örtchen das Chaos herrschen kann, zeigt das Volkstheater „Hannes und der Bürgermeister“ mit seinem Programm „Des gibt’s bloß bei ons“. Das Kult-Duo aus der KomedeScheuer Mäulesmühle gastierte am Sonntag im ausverkauften Rosengarten. Mit kurzweiligen Sketchen voll zotigem Witz, vorgetragen in schwäbischer Mundart, haben die Darsteller die rund 1200 Zuschauer zum Lachen gebracht. Die Band „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ umrahmten die Szenen mit ihrer „skrupellosen Hausmusik“ und humoresken Texten.

Sagengestalt überbringt Botschaft

Seit mehr als 20 Jahren treiben Albin Braig als schlitzohriger Amtsbote Hannes und der selbstgefällige „Bürgermeister“ Karlheinz Hartmann ihr Unwesen. Beim Auftritt im Musensaal bleibt kein Auge trocken. Eigentlich möchte der Schultes mit einer Feuerwehrübung die 800-Jahr-Feier des Nachbarorts Schriedingen stören, doch ist Hannes’ Neuigkeit brisanter. Dem ist der Ritter Kunifritz, ein Vorfahr des Bürgermeisters, im Traum erschienen – und die Sagengestalt hat eine wichtige Botschaft für den Rathauschef parat.

Als der Bürgermeister über Zahnschmerzen klagt, die er nur mit einem Kopftuch über einem Kühlbeutel erträgt, glaubt Hannes zunächst, sein Chef sei zum Islam konvertiert. Zum Glück weiß er, wie ein wenig Mechanik und ein Schnaps helfen können. Auch sonst scheint in der Provinz einiges los zu sein. Mal muss sich der Bürgermeister damit befassen, dass laut Hannes sein Stammlokal von Chinesen übernommen wird. Dann geht es darum, ob die örtliche Sauna ein gemischtes Publikum beherbergen soll. Eines steht fest: Es gibt kein Problem, das ein Schnäpschen nicht lindern kann. Zumindest ein bisschen. cap